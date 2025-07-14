وداعاً للطرق التقليدية.. خلطة سحرية لتنظيف الحوائط من الدهون.. تعرفي عليها

إزالة الدهون من جدران المطبخ من الأمور الشاقة على ربات المنزل، ويبحثون طول الوقت عن أسهل وأضمن طريقة لتنظيفها، وهى من البقع العنيده جدا، كنا أن منتجات إزالة الدهون تسبب الحساسية والتهاب بشرة الجسم وتسبب ضيق في التنفس بسبب رائحتها النفاذة، حيث أن مظهر الدهون على جدران المطبخ من الأمور المزعجة جداً التي تؤثر بشكل سلبي على ربة المنزل ويجب تنظيفها أول بأول حتى لا تلتصق بالحائط، كما أنها مكلفة جداً.

تنظيف الحوائط من الدهون

طريقة تنظيف الحوائط من الدهون أصبحت سهلة جداً فهناك طرق عديدة لتنظيفها منها المكلفة والبسيطة، وللحصول على أفضل طريقة لإزالة الدهون من على جدران المطبخ بابسط المواد بطريقة فعالة اتبع الخطوات التالية:

قومي بارتداء قفازات مخصصة للتنظيف.

قومي بغلي مقدار كبير من الماء.

وفي وعاء ضعي الماء الدافئ وصابون سائل كوب خل وربع كوب باكينج صودا.

ثم عليكي بصب الماء المغلي على الدهون بحظر اغمسي اسفنجة غسيل الأطباق في سائل التنظيف وحركيها على الحائط بالتركيز على مكان الدهون.

واتركيه مدة لا تقل عن 10 دقائق حتي يتم القضاء على الدهون.

ثم مرري الإسفنجة على الحائط بحركات دائرية لتنظيف.

كرري العملية إن كانت الدهون القديمة وسوف تنزل بسهولة دون الحاجة للقوة في الدعك.

ومن ثم غسل الحائط بماء نظيف حتى يتم مسح الحائط من سائل التنظيف.

امسحي الحائط بقماشة مبللة، وستجد الحائط نظيف ولامع ولا وجود للدهون عليه ابدا.

تنظيف الحائط باستخدام صودا الغسيل