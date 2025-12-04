هتبني بيتك بكل سهولة .. سعر طن الأسمنت والحديد اليوم بتاريخ 4 ديسمبر 2025

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن حالة الاستقرار التي تسودها أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر لدى بعض الشركات والمصانع المحلية بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية وذلك بسبب زيادة المعروض وزيادة الإنتاج من أجل تلبية الطلب المحلي.
سعر طن الأسمنت والحديد
استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر حيث سجلت الآتي:
- سجل سعر طن أسمنت الرمادي في السوق المحلي اليوم نحو 4045 جنيه.
- بينما سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم في السوق المحلي حوالي 3100 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف اليوم في السوق المحلي حوالي 2230 جنيه.
- سعر طن أسمنت السويدي في السوق المحلي اليوم حوالي 3115 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم في السوق المحلي حوالي 3100 جنيه.
سعر طن الحديد في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر
حافظت أسعار الحديد بجميع أنواعه على استقرارها في السوق المحلي اليوم حيث جاءت كما يلي:
- وصل سعر طن الحديد الاستثماري في السوق المحلي اليوم حوالي 36610 جنيه.
- بينما سجل سعر طن حديد بشاي في السوق المحلي اليوم حوالي 36550 جنيه.
- سعر طن حديد المراكبي اليوم في السوق المحلي حوالي 36500 جنيه.
- سجل سعر طن حديد العتال في السوق المحلي اليوم حوالي 36450 جنيه.
- بينما وصل سعر طن حديد المصريين في السوق المحلي اليوم حوالي 34200 جنيه.
- سعر طن حديد العشري اليوم في السوق المحلي سجل حوالي 34100 جنيه.
- بينما وصل سعر طن حديد مصر ستيل في السوق المحلي اليوم نحو 34000 جنيه.
- سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم في السوق المحلي حوالي 34050 جنيه.