هتبني بيتك بكل سهولة .. سعر طن الأسمنت والحديد اليوم بتاريخ 4 ديسمبر 2025

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن حالة الاستقرار التي تسودها أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر لدى بعض الشركات والمصانع المحلية بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية وذلك بسبب زيادة المعروض وزيادة الإنتاج من أجل تلبية الطلب المحلي.

سعر طن الأسمنت والحديد

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر حيث سجلت الآتي:

سجل سعر طن أسمنت الرمادي في السوق المحلي اليوم نحو 4045 جنيه.

بينما سجل سعر طن أسمنت السويس اليوم في السوق المحلي حوالي 3100 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف اليوم في السوق المحلي حوالي 2230 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي في السوق المحلي اليوم حوالي 3115 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المعلم اليوم في السوق المحلي حوالي 3100 جنيه.

سعر طن الحديد في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر

حافظت أسعار الحديد بجميع أنواعه على استقرارها في السوق المحلي اليوم حيث جاءت كما يلي: