نهاية غير متوقعة ولكنها سعيدة .. مسلسل فات الميعاد الحلقة 30 والاخيرة

تصدرت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن مسلسل فات الميعاد الحلقة 30 خاصًة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقات السابقة وعلى رأسها خطف مسعد لابنته من والدتها بسمة وهذا أثار فضول الجمهور لمعرفة تداعيات هذا الموقف، حيث تتابع الأحداث في مسلسل فات الميعاد وازداد التشويق والإثارة حيث ينتظر الجمهور بشغف أحداث عرض الحلقة 30 لمعرفة ما سيدور بعد خفض مسعد لابنته.

مسلسل فات الميعاد الحلقة 30

شهدت الحلقة 30 من مسلسل فات الميعاد تطورات مثيرة حيث استدرج مسعد ابنته بلقاء عاطفي لكنه استغل الموقف وخطفها بدون أي علم أو موافقة من والدتها وأثر ذلك وقعت مشادة عنيفة بين معتصم ومسعد أمام منزل والد بسمة وتطورات الاشتباكات بالأيدي في مشهد يمثل ذروة الانفعال الدرامي للحلقة، وهناك أيضًا مفاجأة غير متوقعة حيث كشف معتصم خلال الحلقة عن شرائه حصة شركاء مسعد في ورشة الجلود لكي يصبح المالك الجديد هذه الصفقة المفاجأة تهدد مستقبل مسعد المهني وقد تغير موازين القوى بين الشخصيات وهذا ينذر بمواجهات أشد حدة في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

يعرض مسلسل فات الميعاد عبر قناة DMC في تمام الساعة 8:00 مساًء، وعلى قناة DMC دراما في تمام الساعة 11:00 مساًء، أما بالنسبة لإعادة المسلسل سوف تكون على قناة DMC وتكون في تمام الساعة 1:30 صباحًا والساعة 9:30 صباحًا وعلى قناة DMC في تمام الساعة 6:30 صباحًا والساعة 4:30 عصرًا، وتعرض الحلقات على منصة watch it الرقمية قبل 24 ساعة من موعد عرضها التلفزيوني.