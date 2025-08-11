ناقلة لجميع مباريات الدوري المصري “تردد قناة تايم سبورت على العرب سات الجديد 2025”

شاهد الان وحصريًا العديد من المباريات الجديدة والحصرية والتي قد يتم عرضها للمرة الاولي على التلفاز من خلال قناة تايم سبورت على العرب سات، وشاهد أعادات مختلفة لجميع المباريات التي قد يتم عرضها على التلفاز للمرة الأولي كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بسهولة تنزيل القناة على التلفاز بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، وقد تتميز في أبسط الخطوات فقط.

تردد قناة تايم سبورت على العرب سات

أستمتع الان بالحصول على قناة تايم سبورت على العرب سات، وأستمتع بالعديد من المزايا المختلفة التي قد يتم عرضها للمرة الاولي من خلال القناة بالاضافة الى الجودة العالية والأشارة القوية التي قد تتمتع بها القناة على مدار 24 ساعة، بالأضافة الى المزايا المختلفة التي قد تشملها القناة عن غيرها من القنوات، وقد تتميز فى الآتي وهي:

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11861.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة تايم سبورت

أحصل الأن بكل سهولة على مميزات قناة تايم سبورت، وقد تتميز القناة بالعديدد من المزايا المختلفة التي قد تشملها القناة والتي قد لا تتوافر في اي قناة أخري على الأطلاق، وقد تتميز القناة فى الآتي وهي: