موعد التسجيلات الجامعية 2025 للطلبة الجدد بالجزائر

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية مرحلة التسجيلات الجامعية الأولية لعام 2025 من خلال موقع التسجيلات الجامعية وذلك وفقًا للرزمانة الرسمية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وتهدف هذه العملية إلى تنظيم ولوج الطلبة الجدد إلى التعليم العالي وتوجيههم وفقًا لنتائج البكالوريا ومعدلات القبول في كافة التخصصات الجامعية، ويضمن هذا النظام الإلكتروني الشفافية في المعالجة وسهولة الوصول إلى المعلومات وهذا يسمح بتفادي الازدحام وتوفير الوقت على الطلاب وأولياء الأمور.

التسجيلات الجامعية 2025 للطلبة الجدد

يستطيع الطلاب الجدد بنظام البكالوريا بدء التسجيلات الجامعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التسجيلات الجامعية

إدخال الرقم السري الموجود في كشف نقاط البكالوريا.

كتابة بطاقة الرغبات التي تتضمن من 6 إلى 10 اختيارات حسب التخصصات المفتوحة في ولايته أو في أي نطاق في الجزائر.

تأكيد الفترة المحددة من طرف الوزارة بعد إرسال البطاقة.

اختيار التخصص الأفضل وفقًا للمعدلات والخيارات.

يستطيع الطالب معرفة التخصص الذي تم قبوله فيه مباشرًة من خلال المنصة.

سداد رسوم التسجيل إلكترونيًا من خلال البطاقة الذهبية الطالب أو وليه.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

موعد التسجيلات الجامعية لطلبة البكالوريا دورة جوان 2025

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري أن التسجيلات الجامعية الأولية الخاصة بالطلبة الجدد لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 تنطلق يوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:00 وتستمر حتى يوم 26 يوليو 2025 ويتم تأكيدها ما بين 27 يوليو و 29 يوليو ويكون بإمكان الطلبة الجدد التعرف على نتائج التوجيه نحو مختلف التخصصات الجامعية يا م 5 أغسطس ليفتح الباب بعدها لإجراء التسجيلات النهائية.