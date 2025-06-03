مواصفات Oppo Reno 12 اهمها الرام: 256/512 والمعالج: ثماني النواة Dimensity 7300 Energy تكنولوجيا 4 نانو

كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد والذي جاء بتصميم مميز وخامات ذات جودة عالية مقاومة للكسر مع كاميرا ذات دقة 50 ميجا بيكسل وبطارية بسعر 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، مما جعل مفضلي هذا النوع من الهواتف بالتساؤل عن سعر و مواصفات Oppo Reno 12، وسوف نقوم بسرد تفاصيل الهاتف الجديد على النحو التالي.

مواصفات Oppo Reno 12

أولاً المواصفات

يدعم الهاتف وجود شريحتين اتصال Nano sim.

الهاتف ذات قوة مقاومة للكسر في الشاشة والظهر.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال المختلفة.

يدعم الهاتف خاصية الاتصال اللاتلامسي والـ IR Blaster و الـ NFC.

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف ذات ومتانة وجودة مصنوعة من البلاستيك للإطار والظهر.

جاء الهاتف بأبعاد 161.4×74.1×7.6 ملم بوزن 177 جرام

الهاتف طارد للماء والغبار بمعيار IP65 .

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط يصل إلى 30 إطار في الثانية بالإضافة إلى دعم التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 و 60 و120 و480 إطار خلال الثانية .

يدعم الهاتف ميكرفون إضافي يقوم بعزل الضوضاء.

يتوفر الهاتف بعدة ألوان هى البينك والفضي واللبني.

ثانياً المعالج

يأتي الهاتف بمعالج من شركة MediaTek نوع Dimensity 7300 Energy، بتكنولوجيا تصل لـ 4 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسومي نوع Mali-G615 MC2.

ثالثاً التخزين / الرام

جاء هاتف أوبو رينو 12 بأكثر من إصدار للذاكرة العشوائية والصلبة وهى كالآتي:

يأتي الإصدار الأول بذكرها صلبة تبلغ سعتها 256 جيجا بايت نوع UFS 3.1 وذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجا بايت.

يأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة تبلغ 512 جيجا بايت نوع UFS 3.1 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

الهاتف مدعم بزيادة مساحة التخزين من خلال استخدام كارت ميموري يتم تركيبه في حيز الشريحة الثانية.

رابعاً الكاميرا

يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.0 .

كاميرا خلفية ثلاثية حيث جاءت الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بعدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية، والكاميرا الثانية جاءت بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل مع فلاش ليد أحادي.

خامساً الشاشة

شاشة الهاتف جاءت منحية تأخذ شكل الثقب في نصف الشاشة من نوع أموليد بمساحة تبلغ 6.7 إنش بدقة 1080× 2412 بكسل بكثافة بكسلات تقدر بـ 394 بكسل.

سادساً نظام التشغيل

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 بالإضافة إلى واجهة أوبو ColorOS 14.1.

سابعاً البطارية