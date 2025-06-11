“من هنــــــــا” .. خطوات استخراج بدل تالف سجل الأسرة إلكترونيا 1446

يعتبر سجل الأسرة أحد أهم الوثائق الرسمية التي تثبت العلاقات الأسرية، حيث يوجد معلومات هامة حول أفراد الأسرة لذلك من الضروري استخراج بدل تالف لسجل الأسرة عن إتلافه أو ضياعه لضمان استمرارية وجود وثيقة دقيقة، ويمكن استخراج هذه الوثيقة بشكل إلكتروني.
استخراج بدل تالف سجل الأسرة إلكترونيا
لاستخراج بدل تالف سجل الأسرة بشكل إلكتروني عبر منصة ابشر فيلزم اتباع الخطوات الآتية
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- الذهاب إلى قسم خدمات الأحوال المدنية من الخيارات المتاحة في واجهة الموقع.
- تحديد كلمة إصدار سجل الأسرة، ثم النقر على خيار طلب جديد.
- اختار كلمة بطاقة سجل الأسرة ثم كلمة التالي.
- سوف تظهر قائمة بها العديد من العناوين، يمكن من خلالها اختيار العنوان المناسب ثم النقر على كلمة التالي.
- استكمال المعلومات المطلوبة من أجل إتمام عملية استخراج بدل تالف
- دفع الرسوم المستحقة مع تحديد طريقة الدفع المناسبة، ثم النقر على كلمة دفع من أجل إتمام العملية.
- النقر في النهاية على كلمة حفظ الطلب.
المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد عبر أبشر
يمكن استخراج بدل فاقد لسجل الأسرة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر عند تقديم المستندات الضرورية الآتية
- تقديم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالشخص.
- توافر وثيقة سجل الأسرة.
- لابد من توافر وثيقة شهادة ميلاد المواطن.
- من الضروري تقديم وثيقة شهادة وفاة أحد أفراد أسرة المواطن.
- يجب أن تكون كافة الأوراق والمستندات المطلوبة تكون رسمية بنسبة 100%.