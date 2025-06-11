“من هنــــــــا” .. خطوات استخراج بدل تالف سجل الأسرة إلكترونيا 1446

يعتبر سجل الأسرة أحد أهم الوثائق الرسمية التي تثبت العلاقات الأسرية، حيث يوجد معلومات هامة حول أفراد الأسرة لذلك من الضروري استخراج بدل تالف لسجل الأسرة عن إتلافه أو ضياعه لضمان استمرارية وجود وثيقة دقيقة، ويمكن استخراج هذه الوثيقة بشكل إلكتروني.

لاستخراج بدل تالف سجل الأسرة بشكل إلكتروني عبر منصة ابشر فيلزم اتباع الخطوات الآتية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الذهاب إلى قسم خدمات الأحوال المدنية من الخيارات المتاحة في واجهة الموقع.

تحديد كلمة إصدار سجل الأسرة، ثم النقر على خيار طلب جديد.

اختار كلمة بطاقة سجل الأسرة ثم كلمة التالي.

سوف تظهر قائمة بها العديد من العناوين، يمكن من خلالها اختيار العنوان المناسب ثم النقر على كلمة التالي.

استكمال المعلومات المطلوبة من أجل إتمام عملية استخراج بدل تالف

دفع الرسوم المستحقة مع تحديد طريقة الدفع المناسبة، ثم النقر على كلمة دفع من أجل إتمام العملية.