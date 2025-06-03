مميزات غير متوقعة يُفجرها🔥جوال Huawei Mate 60 Pro Plus

يعد موبايل Huawei Mate 60 Pro Plus أفضل وأقوى الهواتف الذكية التي تقوم بتقديمها شركة هواوي له تصميمًا فخمًا وجذابًا، مميزاته رائعة جعلته منافسًا لجميع أنواع الهواتف من نفس الفئة السعرية وضمن مميزات هذا الهاتف هو وجود معالج قوي ثماني النوى ومواصفاته كثيرة وأسعار في المتناول.

مواصفات هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus

أعلنت شركة هواوي عن هاتف هواوي مات 60 الجديد الرائد، ومتواجد حاليًا ويستطيع الأشخاص شرائه له مزايا كثيرة ومميزات جعلته الأفضل من بين الهواتف التي ضمن تلك الفئة السعرية، وإليكم مواصفات هذا الهاتف وهي كالتالي:

المعالج: ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو.

تخزين الهاتف: واحد تيرابايت أو 512 جيجا بايت حسب الرغبة وبالنسبة للذاكرة العشوائية 16 جيجا رام.

الكاميرا: له كاميرا أمامية مميزة وكاميرا خلفية قوية وثلاثية.

الشاشة: 6.82 بوصة دقتها عالية معدل تحديث 120 هرتز

نظام التشغيل: هيرموني.

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير.

ألوان الهاتف: الأسود وكذلك الذهبي الفاتح.

مزايا هاتف هواوي الجديد

يحتوي هاتف هواوي على مزايا متعددة يتمنى أي شخص إيجادها في الهاتف الذي يقوم باستخدامه، على الرغم من أنه أندرويد إلا أن الهاتف يحتوي على أشياء كثيرة ليست متواجدة في أي نوع من الهواتف، لأنه معروف بأن شركة هواوي تنفرد بمزايا خاصة بها، وإليكم المميزات وهي كالآتي: