مميزات غير متوقعة يُفجرها🔥جوال Huawei Mate 60 Pro Plus

يعد موبايل Huawei Mate 60 Pro Plus أفضل وأقوى الهواتف الذكية التي تقوم بتقديمها شركة هواوي له تصميمًا فخمًا وجذابًا، مميزاته رائعة جعلته منافسًا لجميع أنواع الهواتف من نفس الفئة السعرية وضمن مميزات هذا الهاتف هو وجود معالج قوي ثماني النوى ومواصفاته كثيرة وأسعار في المتناول.
مواصفات هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus
أعلنت شركة هواوي عن هاتف هواوي مات 60 الجديد الرائد، ومتواجد حاليًا ويستطيع الأشخاص شرائه له مزايا كثيرة ومميزات جعلته الأفضل من بين الهواتف التي ضمن تلك الفئة السعرية، وإليكم مواصفات هذا الهاتف وهي كالتالي:
- المعالج: ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو.
- تخزين الهاتف: واحد تيرابايت أو 512 جيجا بايت حسب الرغبة وبالنسبة للذاكرة العشوائية 16 جيجا رام.
- الكاميرا: له كاميرا أمامية مميزة وكاميرا خلفية قوية وثلاثية.
- الشاشة: 6.82 بوصة دقتها عالية معدل تحديث 120 هرتز
- نظام التشغيل: هيرموني.
- البطارية: سعة 5000 مللي أمبير.
- ألوان الهاتف: الأسود وكذلك الذهبي الفاتح.
مزايا هاتف هواوي الجديد
يحتوي هاتف هواوي على مزايا متعددة يتمنى أي شخص إيجادها في الهاتف الذي يقوم باستخدامه، على الرغم من أنه أندرويد إلا أن الهاتف يحتوي على أشياء كثيرة ليست متواجدة في أي نوع من الهواتف، لأنه معروف بأن شركة هواوي تنفرد بمزايا خاصة بها، وإليكم المميزات وهي كالآتي:
- تصميم الهاتف شكله مميز وله خامات خارجية فريم من الألمنيوم وزجاج.
- بطارية هذا الهاتف لها سعة قوية تعمل فترة طويلة بشكل متميز.
- الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.
- بإمكان الأشخاص إضافة مساحة تخزين من خلال كارت الميموري وتركب فيه موضع الشريحة الثانية.
- الهاتف يعمل بنظام المستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب والبارومتر مع طيف الألوان.
- الكاميرات الأمامية والخلفية لها أداءً جيدًا بتصوير الفيديوهات والصور.
- السماعات الخارجية للهاتف ستيريو تعطي تجربة ممتازة صوتية وهي فريدة من نوعها.
- الهاتف مقاوم للماء والغبار حتى ستة أمتار مدة نصف ساعة تحت الماء.
- يدعم تقنية الاتصال والمراسلة من خلال الأقمار الصناعية.
- معالج الهاتف له أداءً جيدًا وسلسًا.
- سعر الهاتف مقارنة بالمميزات المتواجدة به ليس عالية إذ أنه يتواجد في مصر بسعر 30 ألف جنيه. نسخة 512 جيجا والسعر بالدولار 960 أما عن نسخة واحد تيرا بايت لا تزال غير متاحة سوى في الصين.