مقاطع فيديو Facebook: كيفية تنزيلها لمشاهدتها لاحقًا

Facebook هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة ، مع قاعدة مستخدمين ضخمة تصل إلى ما يقرب من 3 مليارات شخص. يرجع السبب في ذلك إلى أن Facebook يجعل مشاركة محتوى الفيديو وتوزيعه أمرًا سهلاً لمستخدميه. يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم والتعليق عليها ووضع علامة على الآخرين ، مما يساعد على انتشار المحتوى والوصول إلى جمهور أوسع

علاوة على ذلك ، تحسنت ميزات الفيديو على Facebook بشكل ملحوظ على مر السنين ، مع وجود خيارات مثل التشغيل التلقائي ومقاطع الفيديو المقترحة التي تزيد من التفاعل وتسهل على المستخدمين اكتشاف محتوى جديد. علاوة على ذلك ، يتيح Facebook Live للمستخدمين والعلامات التجارية بث محتوى مباشر لمتابعيهم في الوقت الفعلي

لذلك ، قد تجد العديد من مقاطع الفيديو الشيقة يوميًا وتريد مشاهدتها باهتمام. ومع ذلك ، قد تضطر إلى تخطيها بسبب الأعمال اليومية الأخرى ، وعندما تحاول العثور عليها مرة أخرى ، فإنك تفشل. قد يحدث ذلك عندما يزيل المنشئ مقاطع الفيديو ، أو قد يكون هناك سبب آخر

هذا هو السبب في أنه من الأفضل تنزيل الفيديو بالسرعة التي تريد مشاهدتها لاحقًا في وقت فراغك. سيرشدك منشور المدونة هذا إلى كيفية تنزيل مقاطع فيديو Facebook.

طرق تحميل فيديو من فيسبوك

لا يقوم Facebook بتسهيل مستخدميه من خلال ميزات التنزيل التلقائي. لذلك ، عليك أن تتطلع إلى طرق أخرى لحفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديك

فيما يلي أفضل المسارات التي يمكن أن تساعدك في هذا الصدد:

استخدم Facebook Video Downloader

يعد أداة تنزيل الفيديو من Facebook أداة قائمة على الويب تمكن المستخدمين من تنزيل فيديو من فيسبوك. يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو التي تهمك باستخدام أداة تنزيل الفيديو من Facebook باتباع خطوات بسيطة.

أولاً ، تحتاج إلى الانتقال إلى فيديو Facebook الذي ترغب في تنزيله ونسخ رابط URL. بعد ذلك ، تحتاج إلى فتح موقع تنزيل الفيديو من Facebook ولصق رابط URL في مربع إدخال أداة التنزيل. بعد ذلك ، يمكنك تحديد جودة الفيديو المطلوب وتنسيقه ، وسيبدأ برنامج التنزيل في عملية التنزيل

أداة تنزيل Facebook سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام. يوفر عادةً العديد من الميزات التي تجعل عملية التنزيل فعالة وملائمة. على سبيل المثال ، يعمل على أنظمة تشغيل مختلفة ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android

بالإضافة إلى ذلك ، يتوافق برنامج تنزيل الفيديو على Facebook مع جميع متصفحات الويب الشائعة مثل Chrome و Firefox و Safari. يمكنك أيضًا اختيار جودة الفيديو والدقة التي تريد تنزيلها. علاوة على ذلك ، يمكنك من تنزيل العديد من مقاطع الفيديو كما تريد دون دفع أي رسوم

باختصار ، يعد برنامج تنزيل Facebook المستند إلى الويب أداة ممتازة لتنزيل مقاطع فيديو Facebook.

احصل على المساعدة من تطبيقات تنزيل الفيديو

تطبيقات تنزيل الفيديو هي برامج مصممة تحميل فيديوهات فيسبوك من مواقع الويب المختلفة ، بما في ذلك Facebook. تساعد هذه التطبيقات المستخدمين على حفظ مقاطع الفيديو على أجهزتهم ، وتمكينهم من مشاهدة مقاطع الفيديو في وضع عدم الاتصال أو مشاركتها مع الآخرين الذين قد لا يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت

واحدة من السمات الأساسية ل تطبيق تنزيل الفيديو هي قدرته على الاندماج مع Facebook ، مما يجعل عملية التنزيل سلسة.بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الاستمتاع بالتنزيل في الخلفية ، حتى لا تضطر إلى إبقاء شاشة التنزيل مفتوحة. بدلاً من ذلك ، يتم تنزيل مقاطع الفيديو المطلوبة في الخلفية.

باستخدام ذلك ، يمكنك استخراج الصوت الصوتي لمقاطع الفيديو التي تريد تنزيلها إذا كنت بحاجة إلى مقطوعات موسيقية ، مما سيساعدك على إنشاء قائمة تشغيل موسيقى قوية

علاوة على ذلك ، تسمح لك بعض التطبيقات بتحديد دقة الفيديو ، مما يتيح لك اختيار دقة أقل لاتصالات الإنترنت الأبطأ أو دقة أعلى للحصول على مقاطع فيديو بجودة أفضل

علاوة على ذلك ، تحتوي بعض تطبيقات تنزيل الفيديو على ميزة تنزيل مجمّع تتيح للمستخدمين تنزيل مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد

هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل العديد من مقاطع فيديو Facebook في وقت واحد.

قم بتثبيت برنامج تنزيل الفيديو

إذا كنت من مستخدمي سطح المكتب وتقوم بتشغيل حسابك على Facebook على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فيمكنك تثبيت برامج تنزيل الفيديو المتقدمة لحفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديك بسرعة. أفضل ما في برنامج تنزيل الفيديو هو قدرته على تحميل فيديو من الفيس بوك ومئات المواقع الأخرى. لذلك ، لا يتعين عليك التطلع إلى العثور على برامج تنزيل محددة لمواقع محددة ، حيث يمكنك الاستمتاع بتنزيل الخدمات من العديد من الوسائط في برنامج واحد

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك برنامج تنزيل الفيديو أيضًا في تحويل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها إلى تنسيقات أخرى ، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تفضل مشاهدة مقاطع الفيديو على أجهزة مختلفة تتطلب تنسيقات فيديو معينة. على سبيل المثال ، يمكنك تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى MP4 و AVI و WMV

علاوة على ذلك ، يسهل لك برنامج تنزيل الفيديو عادةً من خلال خيارات التحرير الأساسية مثل اقتصاص الفيديو وتطبيق المرشح والعديد من الميزات الأخرى ، والتي يمكن أن تكون حيوية بالنسبة لك إذا كنت تعمل كمحرر فيديو

علاوة على ذلك ، تتضمن بعض البرامج مشغل فيديو مدمجًا ، مما يسمح لك بمعاينة الفيديو قبل التنزيل أو بعده

خاتمة

هذه بعض الطرق الأساسية لـ (تحميل فيديو من الفيس بو. يمكنك اعتماد أي من هذه حسب احتياجاتك. إذا كان عليك تنزيل مقطع واحد في فترة ما ، فمن الأفضل استخدام أداة تنزيل الفيديو عبر الإنترنت ؛ بخلاف ذلك ، يجب عليك استخدام تطبيق أو برنامج جوال لتنزيل ملفات متعددة أثناء القيام بمهام أخرى