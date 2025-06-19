مش هتقدر على جمالها .. تردد قناة نتورك العربية الجديد هيخلي أطفالك في سعادة ومرح 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة نتورك العربية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للبحث عن محتوى ترفيهي يجمع بين المرح والفائدة، حيث تواصل القناة تقديم مجموعة مختلفة من أروع العروض التي تناسب جميع الأعمار والأذواق وتضفي أجواء من البهجة في كافة البيوت العربية، وتقدم القناة محتوياتها بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة مقارنًة بالقنوات الأخرى.

تردد قناة نتورك العربية

تردد قناة نتورك العربية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة نتورك على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12226.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة نتورك على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12380.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة نتورك العربية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة نتورك العربية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: