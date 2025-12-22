مسلسلات رمضان 2026 محمد رمضان يفجر مفاجآة للجميع .. قصة مختلفة بمشاركة مع محمد سامي

انشغل محمد رمضان عن الدراما في رمضان لأكثر من سنتين نتيجة انشغاله بأعمال سينمائية أو لعدم العثور على نصوص درامية مناسبة، ولكنه لم يشارك في مسلسلات شهر رمضان المبارك 2026 وهو يعتبر العام الثالث على التوالي رغم نجاح مسلسله الاخير جعفر العمدة.
مسلسلات رمضان 2026 محمد رمضان
هناك بعض التفاصيل التي تخص مشاركة محمد رمضان في الأعمال الرمضانية لعام 2026، وهذه التفاصيل هي
- تغيب محمد رمضان عن العام الثالث على التوالي للمشاركة في الأعمال الرمضانية رغم نجاح مسلسله الأخير في عام 2023.
- من المحتمل مشاركته يعمل دراسي ولكنه لم يسبق بالإعلان عنه حتى الآن.
- كما تغيب عن الأعمال الرمضانية 2026 النجمة منى زكي وكريم عبد العزيز وأحمد السقا والفنان احمد مكي والنجم يحيي الفخراني
مسلسلات شهر رمضان 2026
تم الكشف عن جدول مسلسلات رمضان 2026 من اجل الاستعداد لمشاهدتها في رمضان القادم في شهر فبراير من عام 2026، ومن أشهر هذه المسلسلات ما يلي
- مسلسل توبة بطولة الفنان يوسف الشريف وعودته إلى الأعمال الرمضانية بعد غياب دام خمسة أعوام.
- مسلسل سنة أولى طلاق بطولة الفنان ماجد الكدواني ويشارك معه النجمة يسرا اللوزي في رمضان 2026.
- مسلسل قبل وبعد بطولة الفنانة مي عز الدين في رمضان.
- استكمل الفنان حمادة هلال سلسلته الأكثر شهرة وهي المداح 6 أسطورة النهاية، وقد يتوقع الجزء السادس خاتمة ملحمية القصة التي الفها كل من أمين جمال ووليد أبو المجد.