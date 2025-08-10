متى يتنتهي التقديم على مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريا الجزائر 2025؟ .. اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من الأشخاص عن التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريا حيث تعد من أهم الفرص التي ينتظرها الكثير من الشباب في الجزائر من أجل الالتحاق بقطاع الصحة العمومية حيث توفر هذه المسابقة إمكانية الانضمام إلى عدة تخصصات مهمة تساهم في دعم الخدمات الصحية في مختلف الولايات ومن خلال هذا المقال نوفر لكم رابط التسجيل.

مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريا

تنطلق عملية التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريا بداية من 7 أوت 2025 وتستمر حتى 28 أوت 2025 حيث يتم التقديم في إطار مسابقة وطنية تعتمد على أساس الاختبارات مما يمنح الفرصة للمترشحين لإبراز قدراتهم ومعارفهم

التخصصات المطلوبة في المسابقة

تشمل المسابقة عدة رتب أساسية في قطاع الصحة العمومية وهي:

رتبة مساعد تمريض لمختلف المصالح الصحية

ورتبة مساعد جراح أسنان لدعم خدمات طب الأسنان

ورتبة عون رعاية أطفال لتقديم العناية للأطفال داخل المؤسسات الصحية

طريقة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريا

تتم عملية التسجيل بكل سهولة ويسر الآن في مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريامن خلال اتباع الخطوات التالية:

المنصة الرقمية الرسمية لوزارة الصحة الجزائرية عبر الرابط

إنشاء حساب وإدخال بياناته

تحميل الوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني لتفادي عناء التنقل وضمان دقة البيانات

أهمية المسابقة للشباب الجزائري

تفتح هذه المسابقة الباب أمام العديد من الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الصحية دون الحاجة إلى شهادة البكالوريا وهذا يمنح فرصة كبيرة لتطوير مسارهم المهني والمساهمة في خدمة المجتمع في قطاع حيوي مثل الصحة