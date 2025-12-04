مبروك عليك الحق اشتري الشبكة من دلوقتي “تراجع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21”

تصدرت عمليات البحث من شريحة كبيرة من الأشخاص عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس في بورصة الذهب، حيث حافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على استقراره في بورصة الذهب ومحلات الصاغة وذلك بعد أن ارتفع سعره نحن 40 جنيه، بينما حافظت أيضًا باقي الأعيرة على استقرارها في بورصة الذهب مقارنًة بالأيام الماضية، لذلك سنتناول عن سعر جرام الذهب في البورصة وفقًا لقرار شعبة الذهب المصرية الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب جميع الأعيرة في بورصة الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر مقارنًة بالأيام الماضية حيث سجلت الآتي:

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس حيث سجلت في تداولات الشراء اليوم حوالي 6480 جنيه.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 5670 جنيه وهو العيار الأكثر تداولًا في بورصة الذهب.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في بورصة الذهب حوالي 4860 جنيه، وسجل حالة من الثبات وهو العيار الأكثر مبيعًا في بورصة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في بورصة الذهب حوالي 4300 جنيه.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في بورصة الذهب اليوم حوالي 3900 جنيه.

وصل سعر الجنيه الذهب في بورصة الذهب اليوم بالمصنعية حوالي 45360 جنيه، واستقر عند هذا الثبات مقارنًة بالأيام الماضية.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الخميس 4 ديسمبر

استقر سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس، وعلى الصعيد العالمي هبط سعر الذهب الذهب عالميًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ وسجلت حوالي 4218 دولار للأوقية على عكس الأيام الماضية.