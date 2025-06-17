مباريات كأس العالم للأندية بجودة عالية على تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2025

يبحث الكثير من عشاق مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية ومشاهدة المباريات المحلية والعالمية، حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية على مستوى الوطن العربي وذلك بفضل تغطيتها الشاملة لأبرز البطولة وعلى رأسها الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر ومباريات المنتخب المصري.

تردد قناة اون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت على جهاز الرسيفر

لمشاهدة مباريات كرة القدم بجودة عالية يمكنك تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر باتباع الخطوات التالية: