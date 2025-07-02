مباريات حصرية بجودة عالية على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2025

تتميز قناة أبوظبي الرياضية بحرصها على تقديم كل ما هو جديد في عالم الرياضة وهذا ما جعلها أكثر شهرة من بين القنوات الرياضية الأخرى، ويتم تحديث تردد هذه القناة من حين إلى آخر من أجل تطوير مستوى البث الخاص بها من حيث الصوت والصورة.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
هناك تردد خاص بقناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله تحميل وضبط القناة، وهذا التردد هو:
- تردد القناة هو: 12091.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.
- جودة القناة hd.
تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات
يمكنك ضبط تردد قناة أبوظبي على القمر الصناعي عرب سات من أجل مشاهدة المباريات والبرامج، وهذا التردد هو:
- تردد القناة هو: 11804.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- جودة القناة hd.
طريقة ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية
هناك العديد من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية، وهذه الخطوات تكون كالاتي:
- الضغط على زر الإعدادات في ريموت الكنترول.
- اختار كلمة تنزيل القناة، ثم كلمة إضافة تردد من الخيارات المعروضة في القائمة.
- سوف يطلب إدخال البيانات التي تخص القناة المراد ضبطها على نايل سات أو عرب سات في الأماكن المخصصة لها مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب.
- الضغط على كلمة بحث.
- الانتظار فترة قليلة حتى يتم الانتهاء من تنزيل القناة، ثم الضغط على كلمة حفظ.
- سوف تتم في النهاية ضبط القناة وإضافتها مع باقي قنوات الرسيفر الرياضية الأخرى.