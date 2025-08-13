ما هو التداول بالهامش؟ كيف يستخدمه المستثمرون لزيادة أرباحهم؟

قد يبدو التداول بالهامش معقداً في مفهومه، ولكنه في الحقيقة يعني ببساطة اقتراض المال لشراء أسهم أو استثمارات أخرى أكثر مما يستطيع الشخص تحمله بأمواله الخاصة. لنفترض هذا السيناريو: إذا كان لدى مستثمر 1000 دولار أمريكي ويرغب في شراء أسهم بقيمة 2000 دولار، يمكنه اقتراض 1000 دولار إضافية من وسيطه.

عندما يرتفع سعر السهم، يربح المستثمر كامل استثماره البالغ 2000 دولار أمريكي، وليس فقط مبلغ الـ 1000 دولار الأصلي. ومع ذلك، إذا انخفض سعر السهم، فإنه يخسر كامل المبلغ أيضاً. يشبه هذا النهج المقامرة بمخاطر أكبر. نتعرف فيما يلي على دليل مبسط للتداول بالهامش، وبعض الأساسيات التي يجب أخذها دائماً بعين الاعتبار.

كيف تعمل حسابات الهامش

يحتاج المستثمرون إلى حساب خاص يسمى حساب الهامش. يمكن هذا الوسيط من إقراضهم المال، باستخدام استثماراتهم الحالية كضمان.

عندما يفتح المستثمر صفقة هامش، فإنه يساهم بجزء من أمواله الخاصة (وهو ما يسمى بالهامش الأولي)، ويقوم الوسيط بتغطية الباقي. إذا كان أداء الاستثمار جيداً، تكون النتائج إيجابية. ومع ذلك، إذا خسر الاستثمار الكثير من قيمته، فسيطلب الوسيط أموالاً إضافية أو يبيع ممتلكات المستثمر لتغطية الخسارة. يسمى هذا الوضع طلب الهامش.

لماذا ينجذب المتداولون إلى تداول البيتكوين بالهامش؟

يشتهر البيتكوين بتقلباته السعرية الكبيرة. فقد يقفز سعره يوماً ما 3000 دولار أمريكي، وفي اليوم التالي قد ينخفض 2000 دولار أمريكي. يجد معظم المستثمرين هذا التقلب مخيفاً، لكن متداولي الهامش يرون فيه فرصة لتحقيق أرباح كبيرة بسرعة. ولهذا يجب على كل متداول فهم ما هو البيتكوين. تساعد منصة Exness في فهم التكنولوجيا التي يقوم عليها البيتكوين، وأساسيات تداوله مع بعض التوصيات التي قد تفيد المتداولين أو تقلل من خسائرهم.

قوة ومخاطر الرافعة المالية

تجعل الرافعة المالية التداول بالهامش مثيراً ومليئاً بالمخاطر في آنٍ واحد. مثلاً، مع رافعة مالية 10:1، يصبح تغير السعر بنسبة 1% ربحاً أو خسارة بنسبة 10% للمتداول. تعمل هذه التقنية كعدسة مكبرة تضخم كل شيء، أي أنها تضخم الربح أو الخسارة.

يستغل العديد من المتداولين هذه الآلية لأنها تمكنهم من تحقيق أرباح أكبر برأس مال أقل. ومع ذلك، تستطيع الرافعة المالية أيضاً أن تلغي مركز المستثمر بالكامل في غضون دقائق إذا تحرك السوق بشكل غير مناسب للتوقعات. سيقوم الوسيط تلقائياً بتصفية كل شيء لحماية مصالحه في البداية، تاركاً المتداول بلا شيء، وهذا أمر خطير يجب أخذه بالاعتبار دائماً. تقدم منصة Exness دعماً متكاملاً للمتداول من الإرشادات والتوصيات والفهم الكافي لأساليب التداول، والتقليل من الخسائر، ومتابعة متغيرات الأسواق.

من ينصح بتجربة التداول بالهامش؟

التداول بالهامش بالطبع ليس للجميع. إنه يناسب المتداولين ذوي الخبرة الذين يفهمون آلية عمل الأسواق ويستطيعون تحمل الضغط. بالنسبة للمبتدئين، يشبه الأمر محاولة تعلم صعبة جداً، لذلك لا ينصح به لهم.

وكذلك من يفضل الاستثمار البطيء والمستقر، أو أولئك الذين يشعرون بالتوتر بشأن المال، ربما لا ينصح بتجربة التداول بالهامش. لكن لمن يملك خطة محكمة، ويعرف متى يخفض خسائره، ويستطيع تحمل الضغط، قد يكون التداول بالهامش أداة مفيدة له في بعض الأحيان.

استخدام الهامش في حماية الاستثمارات

لا يستخدم الجميع التداول بالهامش لتحقيق أرباح كبيرة. يستخدمه المستثمرون الأذكياء أحياناً لحماية استثماراتهم الحالية من خلال ما يسمى بالتحوط.

على سبيل المثال، إذا كان شخص يمتلك مجموعة من أسهم التكنولوجيا ولكنه يخشى انهيار السوق، فيمكنه استخدام الهامش للمراهنة ضد السوق. إذا انخفضت الأسهم، فإن الأموال التي يجنيها من رهانه تساعد في تعويض خسائر استثماراته الأخرى. هذا الأمر أشبه بالحصول على تأمين لمحفظته الاستثمارية.

هل يختلف التداول بالهامش وفقاً لسوق التداول؟

تتغير قواعد التداول بالهامش تبعاً لما يشتريه الشخص ومكان إقامته. في أمريكا، يمكن للأشخاص عادةً اقتراض ما يصل إلى 50% من سعر السهم. غالباً ما يحصل متداولو العملات الأجنبية (الفوركس) على رافعة مالية أعلى.

قد تكون بورصات العملات المشفرة أكثر خطورة أو حظوظ. يسمح بعضها للمتداولين باستخدام رافعة مالية 100:1 أو أكثر. هذا يعني أن بإمكان المتداول التحكم في عملات رقمية بقيمة 100000 دولار أمريكي باستخدام 1000 دولار أمريكي فقط من ماله الخاص. يبدو الأمر رائعاً، لكنه مليء بالمخاطر.

الضغط النفسي للتداول بالهامش

التداول بأموال مقترضة يربك عقول الكثير من الناس. فالأرباح تبدو رائعة، لكن الخسائر تكون أشد وقعاً. إن الخوف من تلقي طلب هامش قد يزيد خوف المتداولين ويدفعهم للبيع في أسوأ وقت ممكن. من ناحية أخرى، قد تشعر بعض الصفقات الجيدة الشخص بثقة مفرطة وتؤدي إلى رهانات أكبر وأكثر خطورة.

عادةً ما يتبع المتداولون الناجحون بالهامش قواعد صارمة مهما كانت الظروف. فهم يقررون مسبقاً متى يشترون، ومتى يبيعون، ومتى ينسحبون. إنهم يدركون أن العواطف والتداول لا يجتمعان معاً.

تكلفة اقتراض المال

من الأمور التي يجب معرفتها في هذا المجال أن اقتراض المال للتداول ليس مجانياً. يفرض الوسطاء فوائد على الأموال التي يقرضونها، وربما تتراكم هذه التكاليف مع مرور الوقت. قد يجد الشخص الذي يحتفظ بمركز هامش لأشهر أن مدفوعات الفائدة تلتهم أرباحه. يفرض بعض الوسطاء أسعاراً أعلى خلال فترات التقلب أو للاستثمارات الأكثر خطورة. قد يكون هناك أيضاً رسوم شهرية لمجرد امتلاك حساب هامش. يجب على الناس مراعاة هذه التكاليف الخفية عند تحديد ما إذا كان تداول الهامش مجدياً.

التعلم قبل المخاطرة

يقدم معظم الوسطاء الجيدين العديد من المواد التعليمية، مثل: مقاطع فيديو، وبرامج تعليمية، وحسابات تجريبية بأموال وهمية، وآلات حاسبة لمساعدة الناس على فهم المخاطر. يقضي المتداولون الأذكياء وقتاً في التعلم قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

من الأفضل بكثير قضاء فترة من الزمن في فهم آلية عمل الهامش بدلاً من خسارة أموال حقيقية في بضع دقائق بسبب عدم المعرفة. الممارسة ربما تساعد على اكتساب الإتقان، لأنه مع تداول الهامش، قد تكون الأخطاء مكلفة للغاية.

التكنولوجيا ودورها في المجال

في هذه الأيام، تجعل تطبيقات التداول تداول الهامش سهلاً جداً. بضع نقرات على الهاتف يمكن أن تفتح مركزاً برافعة مالية بقيمة آلاف الدولارات. إن هذه الراحة جيدة وسيئة في آن واحد.

في حين أنها تتيح لعدد أكبر من الناس الوصول إلى هذه الأدوات، إلا أنها تسهل أيضاً على المبتدئين الوقوع في فخ المخاطر. تبدو العديد من التطبيقات أشبه بالألعاب، بتصميمات جذابة وإشعارات فورية. قد يخدع هذا بعض الناس ليظنوا أن التداول أسهل وأكثر أماناً مما هو عليه في الواقع.

تحديات تداول الهامش في 2025

في عام 2025، أصبح التداول بالهامش أصعب مما سبق. من الصعب اليوم التنبؤ بحركة الأسعار، وذلك بسبب تقلب الأسواق بشكل غير متوقع، وظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قرارات البيع والشراء. كثير من المتداولين يشعرون بأن السوق يتحرك بسرعة تفوق قدرتهم على الاستجابة. وإن الفوائد على القروض ارتفعت، مما زاد من تكلفة استخدام الهامش، وجعل المكاسب أصعب. وفوق ذلك، بدأت الجهات التنظيمية تفرض قيوداً جديدة تحد من الحرية التي كان يتمتع بها المتداول سابقاً.

الخلاصة

التداول بالهامش مجرد أداة، وهو ليس جيداً أو سيئاً في حد ذاته، والمهم هو كيفية استخدامه. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة والانضباط الذين يدركون المخاطر، يمكن أن يفتح فرصاً جديدة. أما بالنسبة للمتداولين المندفعين أو قليلي الخبرة، فقد يودي بهم إلى كارثة مالية.

قد يكون المفتاح هو امتلاك عقلية سليمة. يتطلب التداول بالهامش تخطيطاً دقيقاً، وتعلماً مستمراً، وتقديراً لمقدار الأموال التي يمكن خسارتها. من يتعامل معه بجدية ومسؤولية قد يتمكن من استخدامه بنجاح، أما من لا يفعل، فعليه على الأرجح الالتزام بالاستثمار المنتظم بأمواله الخاصة.