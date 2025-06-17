مافيش وقت .. التركي كله بجودة عالية على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

في وسط الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المسلسلات التركية المدبلجة في العالم العربي تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية، حيث تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أفضل القنوات التي تقدم محتويات درامية مميزة وتحديدًا الأعمال التركية التي تجمع بين الدراما والتاريخ والتشويق، وتقدم مسلسل المؤسس عثمان الذي يعتبر من أشهر المسلسلات التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر

يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: