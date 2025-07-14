لمعان ملوش مثيل.. حيل ذكية تعرفي عليها للحفاظ على الجدران البيضاء هتقولي يا ريتني عرفتها من زمان 

هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن طريقة للحفاظ على الحوائط البيضاء وطريقة تنظيفها، حيث أن الحوائط تعد من أكثر الألوان شيوعاً في المنازل، وذلك لأنه يعكس الضوء وأيضاً يعطي للغرفة مظهراً أكبر وأكثر إشراقا، كما يمكن بسهولة أن تتسخ الحوائط البيضاء خاصة إذا كان هناك أطفال أو حيوانات أليفة في هذا المنزل، ولكى تحافظ على الحوائط البيضاء يجب عليك تنظيفها دائماً.

طريقة الحفاظ على الحوائط البيضة

للحفاظ على لون الحوائط البيضاء، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، حيث أن هذه الأشعة قد تؤدي إلى تغيير لون الطلاء، ومن الضروري استخدام الستائر أو مصاريع للحد من تأثير الشمس، وإليك بعض النصائح لتنظيف الجدران البيضاء:

قم باستخدام منظفا خفيفا وغير كيميائي، حتى لا يضر بجدارك.

في حالة إذا كانت البقع صعبة في الإزالة ولم تتمكني من إزالتها، يمكنك أن تستخدمي خليط الخل مع الماء الدافئ، فهذا الخليط يعمل على إزالة البقع.

يجب عليكي بعد التنظيف أن تجففي الجدران جيداً، لأن ذلك يسبب الرطوبة ويعمل على ظهور بقع العفن.

طريقة تنظيف الجدران من الأوساخ

لكي تتمكن من تنظيف الجدران من الأوساخ، يمكنك أن استخدم عدة طرق، وهذه الطرق ما يلي: