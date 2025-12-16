كم يوم باقي على رمضان وفي أي شهر يكون؟ .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف

يبحث كثير من المسلمين في مصر وجميع الدول العربية عن كم يوم باقي على رمضان الكريم، حيث يعتبر شهر الخير والإحسان وتتحدد فيه النفوس وتتهيأ القلوب من أجل استقبال شهر الصيام والقيام والرحمة والمغفرة، وفي هذا الشهر تتزايد أدعية الاستقبال.

كم يوم باقي على رمضان

تم الإعلان عن موعد شهر رمضان للعام الجديد 2026 في مصر من أجل الاستعداد له، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البحث وهذا الموعد هو

باقي على شهر رمضان شهرين.

باقي على موعد شهر رمضان المبارك لعام 2026 76 يوم.

شهر رمضان المبارك لعام 2026 سوف يكون مساء يوم الثلاثاء 17 من فبراير 2026.

يتم الانتهاء فلكيًا مساء يوم الخميس الموافق 19 من مارس 2026 لتكون الأيام المباركة مملوءة بالعبادة والدعاء والعمل الصالح.

تبدأ رؤية الهلال لشهر رمضان المبارك عام 2026 في 29 من شهر شعبان 1447.

فضل شهر رمضان الكريم

فضل شهر رمضان المبارك كبير على المؤمنين من المسلمين والمسلمات وهذا الفضل هو