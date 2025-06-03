كم منحة المرأة الماكثة في البيت 2025؟

تستحوذ منحة البطالة المخصصة للنساء المتزوجات في الجزائر على اهتمام واسع وكبير من قبل مختلف فئات المجتمع، إذ تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا بالغًا لتحسين الظروف المعيشية للمرأة التي تقضي حياتها في المنزل دون أن يكون لها مصدر دخل ثابت، وتأتي هذه المنحة كجزء من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم المرأة الجزائرية المتزوجة، حيث تهدف إلى توفير دعم مالي يعينها على مواجهة الأعباء اليومية، وفي إطار مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تمر بها البلاد، بما في ذلك التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة، وشاملة، من بينها زيادة قيمة منحة البطالة لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة، والظروف الاقتصادية الراهنة، مما يعكس حرصها على الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا.

كم مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة في قيمة منحة البطالة للنساء المتزوجات اللواتي لا يملكن دخلاً ثابتًا، وقيمة المنحة 800 دينار جزائري، ويضاف 300 دينار للطفل مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

شروط الاستحقاق منحة المرأة الماكثة بالبيت

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المرأة المتزوجة للحصول على منحة البطالة، ومن أهم هذه الشروط:

أن تكون جزائرية الجنسية.

عدم وجود دخل شهري ثابت.

أن تكون المتقدمة في الفئة العمرية ما بين 19 إلى 55 عامًا.

عدم امتلاك عقارات أو أصول ذات قيمة.

عدم ممارسة أي نشاط تجاري.

أن يكون دخل الزوج أقل من الحد الأدنى المحدد.

تقديم شهادة المؤهل الدراسي.

رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

كيفية التسجيل في منحة البطالة

يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل للحصول على منحة البطالة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوكالة.

اختيار خدمة “منحة البطالة للمتزوجة”.

تحديد الولاية التي تنتمي إليها المتقدمة.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الأهلية.

الضغط على زر “إرسال الطلب” لتأكيد التسجيل.

بعد تقديم الطلب، يتم دراسة الحالة، والتأكد من استيفاء الشروط، ومن ثم يتم الرد على المتقدمة بشأن أهلية الاستحقاق.