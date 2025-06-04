قانون العمل الجديد إجازة سنوية مدتها 15 يومًا ويحصل عليها الموظف في هذه الحالة!

تم الإعلان عن مواد القانون رقم 14 لسنة 2025 الخاص بقانون العمل وقد تضمنت هذه المواد ثمانية إجازات يحق للعامل الحصول عليها طوال السنة وتكون مدفوعة الأجر وقد تختلف عدد أيام الإجازة على حسب نوع الإجازة المراد الحصول عليها.

قانون العمل الجديد إجازة سنوية

هناك اجازات رسمية يمكن الحصول عليها وفقا لقانون العمل الجديد طوال السنة وهذه الإجازات هي

الإجازة العارضة مدتها سبعة أيام في السنة كحد أقصى وتخصم من الإجازة السنوية.

إجازة الوضع الخاصة بالولادة بالنسبة للرجال وهي مدتها يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة وبحد أقصى ثلاثة مرات طول مدة الخدمة.

إجازة الامتحانات والدراسة وهي إجازة سنة إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية بشرط إخطار صاحب العمل قبل الامتحانات ب15 يوما ولا تحسم من رصيد الإجازة السنوية.

الإجازات الرسمية وهي إجازة مدفوعة الأجر ويمكن تشغيل العامل في هذه الإجازات بأجر اضافي يعادل ميلي أجر اليوم.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس وهي مدتها شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة

الإجازة المرضية وعي تختلف من منشأة إلى أخرى ومدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل أو ستة أشهر بأجر 85٪ أو ثلاثة أشهر إضافية بأجر 75٪ إذا كان ليس هناك أمل للشفاء.

الإجازة السنوية وفقا للنظام الجديد

هناك بعض التفاصيل التي تخص الإجازة السنوية للعامل وفقا للنظام الجديد وهذه التفاصيل هي