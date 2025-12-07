في جميع الشركات بتاريخ اليوم 7 ديسمبر 2025 .. سعر طن الأسمنت والحديد

تصدرت عمليات البحث من المواطنين الراغبين في البناء عن سعر طن الأسمنت والحديد اليوم الأحد 7 ديسمبر في السوق المحلي وعدد من الشركات العاملة في السوق المصرية، لذلك سنتناول عن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت اليوم وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت والحديد

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلي اليوم الأحد 7 ديسمبر مقارنًة بالأيام الماضية حيث سجلت الآتي:

وصل سعر طن أسمنت الرمادي في السوق المحلي اليوم حوالي 4052 جنيه.

بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم في السوق المحلي حوالي 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت الفهد سجل اليوم في السوق المحلي حوالي 3350 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت السويس اليوم في السوق المحلي نحو 3450 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض في السوق المحلي اليوم حوالي 4950 جنيه.

بينما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم في السوق المحلي نحو 4500 جنيه.

سعر طن الحديد في السوق المحلي اليوم الأحد 7 ديسمبر

حافظت أسعار الحديد أيضًا على استقرارها في السوق المحلي اليوم حيث جاءت كما يلي: