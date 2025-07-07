فرصة وجت لحد عندك .. شهادات بنك مصر 2025 الجديدة بأعلى عائد شهري

بعد القرار الأخير الذي أصدره البنك المركزي المصري، أعلن بنك مصر عن شهادة استثمار بعائد يفوق الخيال لمدة ثلاث سنوات بدايًة من الشهر الجاري، حيث أن بنك مصر دائمًا ما يقوم بتطوير الشهادات التي يقوم بتقديمها للعملاء كما أنه يوفر مجموعة من شهادات الادخار التي تختلف من حيث المدة والعائد.

شهادات بنك مصر 2025

أعلن بنك مصر عن شهادة استثمار بعائد يفوق الخيال لمدة ثلاث سنوات ومن أبرزها:

شهادة القمة: عائد الشهادة قد يصل إلى 21.5٪ في السنة، ومدة الشهادة ثلاث سنوات، والحد الأدنى للاكتتاب لا يقل عن 1000 جنيه.

شهادة طلعت حرب: يصل عائد الشهادة إلة 27٪، ويمكن الحصول على العائد بنسبة 23.5٪ شهريًا أو 27٪ سنويًا مع نهاية مدة صلاحية الشهادة والتي تبلغ عام واحد فقط، والحد الأدنى للشهادة لا يقل عن 1000 جنيه.

شهادات إدخار بنك مصر الدولار الأمريكي

بنك مصر يوفر شهادات بعملة الدولار الأمريكي متاحة للمصريين والأجانب والتي تتمثل في الآتي: