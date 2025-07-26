عودة الغامرات من جديد .. تردد قناة توم وجيري كيدز على نايل وعرب سات 2025

شاهد الأن العديد من الكرتون الجديد والمتميز الذي يمكنكم أن تشاهدونه على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع على مدار 24 ساعة، بمشاهدة العديد من الأغاني المختلفة التي تساعد فى الوصول الى تسلية الطفل بشكل مختلف وبهدوء تام على مدار اليوم بدون قلق او خوف عليه على الأطلاق.

تردد قناة توم وجيري كيدز

قد يبحث العديد من اولياء الامور بمختلف الاماكن عن تردد قناة توم وجيري كيدز، والتي تعتبر من أكثر القنوات المتميزة والجديدة، التي تقوم بعرض العديد من انواع الكرتون المتميزة الذي يمكن ان يتم مشاهدته على مدار اليوم، بدون قلق او خوف على الاطلاق بشكل نهائي، كما ايضا يمكنكم الحصول على القناة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي يجب ان يتم فعلها بالشكل الصحيح، وقد تتميز بيانات التردد فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

ترددالقناة: 11565.

الاستقطاب: عمودي.

معدلالترميز: 27500.

معاملتصحيحالخطأ: 5/6.

الجودة: ممتازة.

القمرالصناعي: عربسات.

ترددالقناة: 11887.

الاستقطاب: أفقي.

معدلالترميز: 27500.

معاملتصحيحالخطأ: ¾.

الجودة: ممتازة.

تثبيت قناة توم وجيري على التلفاز

قد يمكنكم الان وبكل سهولة الحصول على أهم خطوات تثبيت قناة توم وجيري على التلفاز، والتي قد تسهل الامر بشكل كبير على العديد من المشاهدين، وذلك من اجل تنزيل كافة القنوات المطلوبة على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني على الاطلاق، وقد تشمل خطوات تنزيل القناة فى الآتي وهي: