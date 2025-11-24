على أرض الرباط: ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية 2022

توج نادي ريال مدريد بطلًا لبطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، حيث استضاف ملعب مولاي عبدالله المباراة النهائية التي جمعت نادي ريال مدريد ضد نظيره الهلال السعودي، ليفوز الأول بصعوبة مسجلًا 5 أهداف مقابل 3 أهداف.

حيث نجح الريال بإنهاء الشوط الأول من عمر المباراة بتسجيله هدفين مقابل هدف واحد، وفي الشوط الثاني، عادت روح القتالية للاعبين مرة أخرى ليسجل ريال مدريد 3 أهداف أخرى، وعلى الرغم من أن ريال مدريد سجل 5 أهداف في المباراة، إلا أنه واجه صعوبات حقيقية فوق أرضية الميدان للحفاظ على النتيجة في الربع الأخير من شوط المباراة الثاني، خاصة وأن لاعبو الهلال السعودي نجحوا في تهديد مرمى الريال في أكثر من مناسبة وسجلوا 3 أهداف.

شهدت المباراة النهائية حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي وعشاق النادي الملكي، وراهن الجميع على قدرات لاعبو نادي الريال لحصد اللقب الخامس في مسيرة النادي من هذه البطولة.

ريال مدريد يتوج للمرة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية

رفع نادي ريال مدريد رصيده بعدد الألقاب التي توج بها في بطولة كأس العالم للأندية إلى 5 ألقاب، يعود أول لقب توج به النادي عام 2014 بعدما فاز لاعبو الميرنغي على نادي لورينزو الأرجنتيني فوق أرضية ملعب مراكش الكبير في مدينة المغرب، كما وتوج النادي باللقب 3 مرات على التوالي، عام 2016، و2017، 2018، ليعود مرة أخرى في هذا العام ويحقق اللقب مرة أخرى.

قراءة خاطئة لمجريات المباراة أخرجت الهلال من المنافسة

استغرب المحللين الرياضين من التشكيلة التي دخل بها مدرب نادي الهلال السعودي رامون دياز، حيث حاول دياز الحد من خطورة ثلاثي هجوم النادي الملكي وإحكام سيطرته على خط الوسط، ولكن خبرة لاعبي نادي ريال مدريد في فك شيفرة دفاعات الفريق المنافس ساهمت في القضاء على اللاعبين نفسيًا وذهنيًا في عمر الشوط الأول وحرمان الخصم من الكرة.

وشهدت التشكيلة غياب النيجيري أوديون إيغالو وتواجد لاعب خط الوسط حمد كنو وغوستافو كويلار وأندري كاريلو في وسط الملعب، كما أدخل دياز كل من سالم الدوسري ولوتشيانو فييتو للعب على طرفي الملعب لمساندة المدافعين والحد من خطورة فالفيردي وفينسوس.

لم تنجح خطة دياز باللعب المعاكس على المرتدات في صد هجمات لاعبو ريال مدريد الذين احتلوا الملعب طولًا وعرضًا وهددوا مرمى المعيوف في أكثر من مناسبة، لتنتهي المباراة بتسجيل الريال 5 أهداف مقابل 3 أهداف نظيفة سجلها لاعبو نادي الهلال السعودي.

ثنائية فالفيردي وبنزيما قضت على أحلام الهلال السعودي

قضى ريال مدريد على أحلام الهلال السعودي في الربع الأول من شوط المباراة الأول بثنائية لاعبيه كريم بنزيما وفيدريكو فالفيردي، حيث سجل اللاعبين هدفي المباراة في الشوط الأول خلال 4 دقائق فقط، الأمر الذي جعل دياز يقف عاجزًا عن إجراء أي تغييرات على تشكيلته الأساسية.

ومنح دياز الظهيرين سالم الدوسري ولوتشيانو فييتو مزيدًا من الحرية لمساعدة لاعبي خط الوسط في الدخول للنصف الأخر من الملعب والمساعدة في الهجمات المرتدة بسرعة، ونجح اللاعبون في العديد من المناسبات من تهديد مرمى ريال مدريد بالعرضيات والهجوم من منتصف الملعب ليسجلوا هدفًا في عمر الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

سجل مدريد الهدف الثالث بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبيه، كان أخرها تمريرة للبرازيلي فينسوس الذي مهدها لبنزيما؛ ليسجل الأخير الهدف الثالث لفريقه، وبعدها عاد فالفيردي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 85 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من الظهير داني كارفخال.

أنشيلوتي دهاء وحنكة في قيادة النهائيات

رغم تفوق فريق مدريد فوق أرضية ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية، إلا أن دهاء مدرب ريال مدريد ساهم في خنق لاعبو الهلال السعودي وحرمانهم من الكرة لتسجيل مزيدًا من الأهداف، حيث اكتفى أنشيلوتي بتسجيل بنزيما لهدفين في المباراة، ليخرجه رفقة زميله تشاومييني، ليحل محله البرازيلي رودريغو وسيبايوس، في محاولة منه لإحكام السيطرة على خط وسط فريق ريال مدريد والحد من هجمات الهلال السعودي.

ومع تجديد دماء خط وسط وهجوم فريق ريال مدريد، نجح فينسوس جونيور بتسجيل الهدف الخامس لفريقه بتسديدة مقوسة بعد تمريرة من اللاعب البديل سيبايوس، وبعدما سجل الهلال الهدف الثالث بأقدام لاعبه المتألق لوتشيانو فييتو، قام أنشيلوتي بإجراء عدة تغييرات على خط الوسط بإخراج لوكا مودريتش وتوني كروس والظهير داني كارفخال، ودخل كل من ناتشو فيرنانديز كمدافع خامس، وخيسوس باييخو كلاعب خط واسط رفقة ماركو أسينسيو، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن نادي الهلال السعودي رفض الاستسلام للنتيجة وقاتل في الدقائق الأخيرة لتسجيل المزيد من الأهداف، مهدرًا فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة الـ 80 بعد عرضية من اللاعب ديلغادو إلى اللاعب موسى ماريغا الذي أضاع هدفًا محققًا لصالح الهلال السعودي.

المغرب تميمة الحظ بالنسبة لأنشيلوتي

أشاد مدرب ريال مدريد الفني كارلو أنشيلوتي بقدرة المغرب على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022، واصفًا إياها بالتميمة، علمًا بأن فريقه قد توج بنفس البطولة عام 2014 وبقيادة كارلو أنشيلوتي قبل أن تتم إقالته عام 2015 فوق أراضي العاصمة المغربية، وأكد أنشيلوتي على أن المغرب تضم ملاعب خاصة واحترافية وأنه يشعر بالسعادة لتواجده للمرة الثانية فوق أرضها وبين جماهيرها.