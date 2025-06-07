طريقة تنزيل تردد قناة سبيستون على القمر الصناعي نايل سات “هنـــــــــــا” 2025

يود عشاق أفلام ومسلسلات الكرتون من نوعية انمي معرفة التردد الخاص بقناة سبيس تون التي تقوم بتقديم تلك المحتوى للأطفال والشباب من جميع أنحاء العالم، كما أنها أصبحت الآن من أفضل وأشهر القنوات التي تتميز بمحتواها المتنوع التي يتم تقديمه بطريقة مبتكرة.

تردد قناة سبيستون

يمكن ضبط قناة سبيستون على الرسيفر لمتابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تناسب جميع أعمار الأطفال عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 111785.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

تردد قناة سبيستون على عرب سات

يمكن ضبط قناة سبيستون على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 12341.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط تردد قناة spacetoon

لضبط قناة سبيستون على الرسيفر والاستمتاع بالمحتوى التي تقوم بعرضه فيجب اتباع الخطوات