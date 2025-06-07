طريقة تنزيل تردد قناة سبيستون على القمر الصناعي نايل سات “هنـــــــــــا” 2025

يود عشاق أفلام ومسلسلات الكرتون من نوعية انمي معرفة التردد الخاص بقناة سبيس تون التي تقوم بتقديم تلك المحتوى للأطفال والشباب من جميع أنحاء العالم، كما أنها أصبحت الآن من أفضل وأشهر القنوات التي تتميز بمحتواها المتنوع التي يتم تقديمه بطريقة مبتكرة.
تردد قناة سبيستون
يمكن ضبط قناة سبيستون على الرسيفر لمتابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تناسب جميع أعمار الأطفال عن طريق إدخال التردد التالي
- تردد القناة 111785.
- معامل الاستقطاب عمودي v.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
تردد قناة سبيستون على عرب سات
يمكن ضبط قناة سبيستون على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي
- تردد القناة 12341.
- معامل الاستقطاب عمودي v.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd
- معدل الترميز 27500.
طريقة ضبط تردد قناة spacetoon
لضبط قناة سبيستون على الرسيفر والاستمتاع بالمحتوى التي تقوم بعرضه فيجب اتباع الخطوات
- فتح القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال من خلال زر ريموت الكنترول.
- الضغط على كلمة إعدادات.
- تحديد كلمة التثبيت أو التركيب ثم كلمة التثبيت اليدوي أو التركيب اليدوي.
- تحديد القمر الصناعي المناسب للتردد سواء نايل سات أو عرب سات.
- إدخال البيانات الخاصة بالقناة مثل معامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على كلمة بحث أو كلمة scan.
- الانتظار قليلا حتى يتم العثور على القناة ثم الضغط على كلمة حفظ حتى يتم تنزيل القناة وضبطها مع باقي القنوات المفضلة الأخرى.