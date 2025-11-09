طريقة تثبيت تردد قناة Dazn الجديد .. تابع جميع المباريات في الوطن العربي بجودة hd

أحصل الأن على تردد قناة Dazn، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الاطلاق لجميع عشاق المباريات، كما أيضا يمكنكم الأستمتاع بالعديد من المباريات الجديدة والخليجية والعربية والتي قد يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز بدون توقف أو انقطاع، وقد يمكنكم أيضا تنزيل القناة على التلفاز على مدار اليوم، والأستمتاع بكافة المباريات المختلفة.

تردد قناة Dazn

القمر الصناعي: نايلسات.

اتجاة الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 29900.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

القمر الصناعي: عربسات.

اتجاة الأستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطا: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: هوتبيرد.

تردد القناة: 11054.

معدل الأستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 29902.

معامل تصحيح الخطا: 2/3.

خطوات تثبيت تردد قناة dazn الجديد

يمكنكم الان بكل سهولة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات الأستمتاع بالعديد من البيانات المختلفة والتي قد يمكنكم الحصول عليها من خلال الآتي وهي: