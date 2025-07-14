طريقة الكبده الاسكندراني بالنكهة المصرية ولا أروع

تعد الكبدة الاسكندراني واحدة من الأكلات المصرية التي تتميز بالطعم الرائع الذي لايختلف عليه اثنين من أفراد الأسرة وذلك لوجود جميع المكونات التي تجذب الشهيه مثل الخل والثوم، ولذلك سنشرح في مايلي التالية كيفية تجهيز الكبدة الاسكندرانى بطريقة رائعة ضعي بعد ذلك الخل والثوم واستمري في التقليب وفي النهاية ستحصلين على الطعم المميز والرائحة الشهية للكبدة كما يتم إعدادها بالمطاعم ولكن بشكل أنظف وبدون دفع مبالغ باهظة.

مقادير الكبدة الاسكندراني

عليك الالتزام بالمقادير المطلوبة فيما يلي تحصلين على النتيجة المثالية في اعداد الكبده الاسكندرانى بالطريقه المصريه المشهوره والمقادير كما يلي:

500 جرام من الكبدة الاسكندراني.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

زبدة حسب الحاجة.

2 بصله كبيره.

ربع كوب من الخل.

2 قرن فلفل حامي.

10 فصوص من الثوم.

خطوات اعداد الكبدة الاسكندراني

تابعي سيدتي الخطوات التالية في اعداد الكبده الاسكندراني حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة والخطوات هي :