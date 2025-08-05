شجع المباريات حصريًا وبجودة عالية .. تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2025

احصل الآن بكل سهولة على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية التي تشمل مجموعة كبيرة من المباريات التي لا يوجد لها مثيل على الأطلاق، كما ايضا تتميز القناة بالجودة العالية، واستمرارية عرض المباريات بدون توقف او انقطاع، كما ايضا يمكنكم الحصول على تردد القناة بكل سهولة من خلال البيانات التي تشملها ومشاهدة كافة المباريات بشكل مجاني.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

قد يمكنكم الان الحصول على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، والأستمتاع بالعديد من المباريات المختلفة التي يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، كما ايضا يمكنكم الحصول على القناة من خلال مجموعة بسيطة من القنوات والتي قد تشمل الآتي وهي:

تردد القناة: 11054.

القمرالصناعي: عربسات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11243.

القمرالصناعي: نايلسات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي.

تنزيل قناة الرابعة العراقية على التلفاز

قد يمكنكم الان ومن خلال مجموعة بسيطة من الخطوات تنزيل قناة الرابعة العراقية على التلفاز، ومشاهدة كافة المباريات المختلفة والجديدة والتي يتم عرضها للمرة الاولي بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، وقد تتميز خطوات تنزيل القناة فى الآتي وهي: