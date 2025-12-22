سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z TriFold القابل للطي .. مواصفات ومزايا عالمية

كشفت شركة سامسونج الكورية عن أول تجربة رسمية لهواتفها المنتظرة وهو هاتف سامسونج جالكسي ثلاثي الطي Galaxy Z TriFold حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن تلك الهاتف، ويأتي بمواصفات مميزة، وهو يتميز بتصميمه الأنيق، كما أنه يحتوي على معالج قوي مع بطارية سعتها كبيرة، وعلى الرغم من من وجود المزايا العالية به إلا أنه لديه بعض العيوب البسيطة التي لا تؤثر على الهاتف.

مواصفات هاتف Galaxy Z TriFold

توجد العديد من المزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج جالكسي z tri فولد القابل للطي، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي

هاتف ثلاثي الطي، وهو أول هاتف بهذه المواصفات بين سلسلة هواتف سامسونج.

يدعم الهاتف خاصية nfcوهي خاصية الاتصال اللا تلامسي.

شاشة عملاقة وتقنيات تصوير متطورة.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الألومنيوم.

يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يدعم خاصية الشحن السريع.

دقة الكاميرا الأمامية والخلفية عالية.

قابل للطي.

حجم الشاشة 10 بوصة.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4k.

سماعات الهاتف من النوع ستيريو.

يدعم البلوتوث والواي فاي.

قوة الشحن تصل إلى 45 واط.

حجم البطارية يأتي بسعة 4380 مللي أمبير

عيوب هاتف Samsung galaxy z tri fold

من عيوب هاتف سامسونج جالكسي z tri fold المسربة ما يلي:

من المتوقع أن يكون السعر مرتفع للغاية.

سوف لا تحتوي علبة الهاتف على شاحن.

سوف لا يدعم تشغيل كارت الميموري لزيادة مساحة الهاتف.

استخدام الهاتف ثقيل في حملة.

لا يأتي مقاوم للماء الخفيف والأتربة.

لا يدعم منفذ 3,5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

موعد انطلاق هاتف Samsung galaxy z tri fold

من المحتمل أن يتم إطلاق تلك الهاتف في الأسواق في الموعد التالي