رسميًا تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لمدة 60 يومًا .. تبدأ وتنتهي في هذا التوقيت

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن استمرار إتاحة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بجميع أنواعها وذلك لمدة 60 يوم بدايًة من الأول من شهر صفر 1447 وتستهدف هذه المبادرة تسهيل مغادرة الزائرين المخالفين لجميع الأنظمة بشكل نهائي من أراضي المملكة السعودية، وأوضحت الجوازات أن المبادرة تشمل جميع أنواع وأسماء التأشيرات المنتهية الصلاحية بشرط أن يكون الهدف من التمديد هو المغادرة النهائية من المملكة.

تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

يمكنك تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خانة “انتقل إلى الجوازات” من القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة “تمديد تأشيرة الزيارة 30 يوم” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” وتابع حالة الطلب عبر حساب منصة أبشر حتى صدور الموافقة.

شروط تمديد الزيارات المنتهية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتمديد الزيارات المنتهية والتي تتمثل في الآتي: