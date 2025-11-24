رسميًا… السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز المملكة العربية السعودية بشكل رسمي بشرف تنظيم بطولة كأس آسيا عام 2027 بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة البحرينية المنامة، ونجحت المملكة العربية السعودية بالحصول على شرف تنظيم البطولة بعدما سحبت الهند طلبها للحصول على حق التنظيم، لتصبح السعودية بعدها المرشح الأول لاستضافة الحدث الكروي الكبير.

منافسة بين الهند والسعودية

احتدمت المنافسة بين الهند والمملكة العربية السعودية للحصول على حقوق شرف استضافة بطولة كأس آسيا، ولكن الأولى سحبت طلبها بالحصول على حقوق استضافة البطولة، وكانت دولة قطر قد انسحبت من الحصول على حقوق استضافة البطولة لعام 2023 بعدما الموافقة على طلبها لتكون بديلة لدولة الصين.

استضافة السعودية لكأس آسيا دفعة جديدة في عالم كرة القدم السعودية

فاز المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 3 مرات، وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة العربية السعودية على شرف استضافة بطولة كأس آسيا، والتي تعتبر دفعة جديدة في عالم الكرة السعودية، يذكر أن المنتخب السعودي قدم أداءًا مميزًا في بطولة مونديال قطر 2022، ناهيك عن استقطاب البلاد لأفضل لاعب في تاريخ رياضة كرة القدم، كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا لنادي النصر السعودي بصفقة بلغت قيمتها نحو 200 مليون يورو سنويًا.

لجنة السعودية 2027 تكشف اللثام عن ملاعب كرة القدم السعودية

كشفت لجنة السعودية 2027 المسؤولة عن الملف السعودي لاستضافة أكبر بطولة في القارة الآسيوية عام 2027 عن تصاميم الملاعب الجديدة التي ستحظى باستضافة مباريات البطولة وتفاصيل تطويرها، وذلك استعدادًا لاحتضان البطولة وتقديم أفضل تجربة للمشاهدين والزائرين على غرار بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر العام الماضي.

ونشرت صحيفة عكاظ السعودية خبرًا مفاده أن ملف السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027 يتضمن تطوير ملعب الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، كما وكشفت عن أن تصميم ملعب الرياض الذي سيكون أحد الملاعب التي تستضيف البطولة 2027 سيتم إنشاؤه في القريب العاجل بتصميم عصري حديث وبسعة كبيرة لاستضافة الجماهير، ومنحهم تجربة مشاهدة ممتعة، ناهيك عن توفير خطوط المواصلات للوصول للملاعب بكل سهولة من خلال توفير المترو وتشييد ملعب الدمام بأحدث المواصفات والتصاميم الهندسية.

كما سيتم إعادة تصميم ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوى الواقع في الشرق من المملكة العربية السعودية وتأهيله بشكل متكاملة وزيادة قدرته الاستعابية، جنبًا إلى جنب مع ملعب الأمير محمد بن فهد الذي سيتم إعادة تجديده بتصاميم عصرية وتقنيات تكنولوجيا مواكبة للتطور التكنولوجي.

كأس آسيا 2023 لكرة القدم في قطر

نجحت دولة قطر بالحصول على حقوق استضافة بطولة كأس آسيا 2023 بدلًا من الصين، وجاء ذلك عقب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انسحاب كل من إندونيسيا وكوريا الجنوبية من سباق الترشح للحصول على حقوق استضافة البطولة.

يذكر أن الصين أيضًا قد تخلت عن حقوق استضافة بطولة كأس آسيا عام 2019 بسبب جهود الحكومة المبذولة للقضاء والحد من تفشي فايروس كوفيد-19، وقد تسلم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من رئيس الاتحاد الآسيوي شهادة حقوق استضافة قطر لبطولة كأس آسيا 2023 ليقدمها لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبذلك تصبح قطر الدول العربية الوحيدة التي تنجح باستضافة بطولة كأس آسيا بعد عامي 1988 و2011.

موعد انطلاق كأس الأمم الآسيوية في الصين 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولجنته المحلية المنظمة للبطولة عن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 والتي ستنطلق في الـ 16 من شهر يونير وتمتد حتى الـ 16 من شهر يوليو في 10 مختلفة، وسيشارك في البطولة 24 منتخبًا للمنافسة على التتويج باللقب القاري، ومن المرجح أن تحقق النسخة القادمة من البطولة مزيدًا من النجاح والأرقام القياسية المتعلقة بالحضور الجماهير والمتابعة الكروية وحقوق البث التلفازي عبر جميع المنصات.

النسخة المقبلة من البطولة ستكون هي الأطول في تاريخ المسابقة، وستمتد على مدار 30 يومًا، علمًا أن النسخة السابقة من بطولة الأمم الآسيوية كانت في الإمارات العربية المتحدة وامتدت لـ 28 يومًا.

كأس الأمم الآسيوية2023 الأطول في تاريخ المسابقة

جاء قرار تمديد إقامة بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في الصين من أجل منح المنتخبات المشاركة في المسابقة مزيدًا من الوقت للتعافي والراحة من تبعات السفر الطويل بين المدن الـ 10 التي ستستضيف مباريات البطولة.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسور أن العمل مستمر من أجل نمو البطولة والارتقاء بها من الناحية الفنية وأهميتها، مؤكدًا على أن كل نسخة لهذه البطولة تتجاوز التوقعات، مؤكدًا على أن النسخة المقبلة في الصين 2023 ستكون هي الأكبر والأطول والأكثر حضورًا من حيث عدد الجماهير ومحبي بطولة كأس آسيا، وأشاد ويندسور بالبنية التحتية للصين رغم العديد من المعيقات والتحديات التي واجهت البلاد منذ عام 2019، ولكن قد حان الوقت الآن للنهوض والاستمرار في الإبداع.