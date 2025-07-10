رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية “من هنـــــــــا” .. لمعرفة قيمة الدعم الاضافي

تم الكشف عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن إلكترونيا من قبل الحكومة في المملكة بهدف الاستفادة من الدعم والحصول عليه للفئات المستحقة له، وقد يهدف تلك الدعم المقدم إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة غلاء الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك وفقا لمعايير مطلوبة تحددها الحكومة.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

للاستعلام عن دعم الحساب من أجل ضمان الاستفادة منه في أيام الصرف الخاصة به، يجب القيام باتباع النقاط الآتية:

التوجه إلى الموقع الخاص بالحساب.

الذهاب مباشرة إلى الحساب الشخصي وذلك عن طريق إدخال البيانات.

النقر على كلمة تسجيل الدخول.

اختار كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات الظاهرة في قائمة الموقع، ثم كلمة الاستعلام عن حساب المواطن.

كتابة البيانات الشخصية التي تخص المستعلم في الأماكن المحددة بشكل صحيح ومنها رقم الهوية الوطنية لضمان عرض النتيجة.

التأكد من صحة البيانات التي تم كتابتها.

النقر على كلمة عرض، وسوف تظهر كافة البيانات التي تخص المستعلم ومواعيد الاستحقاق وقيمة الدعم.

متى يتم صرف حساب المواطن

تم تحديد موعد صرف حساب المواطن بعد إيداعه في حساب المستفيدين منه، وهذا الموعد هو: