خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عن طريق واتساب bankofkhartoum

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم عبر واتساب هي نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الذكية وتناسب تطلعات العملاء من خلال تجربة مصرفية مريحة وآمنة كما أنهاخطوة مهمة نحو التوسع في الشمول المالي كما هناك تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية لكل فئات المجتمع داخل السودان وأيضا خارجه

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عن طريق واتساب

فتح بنك الخرطوم لا يستغرق أكثر من بضع دقائق في حال توفر الوثائق المطلوبة والخطوات كالتالي:

يتم إرسال رسالة إلى رقم واتساب البنك يبدأ العميل المحادثة بإرسال “مرحباً” أو “فتح حساب” ليظهر له النظام التفاعلي اختيار نوع الحساب يُطلب من العميل اختيار نوع الحساب المطلوب (شخصي، توفير، أعمال…)

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، والمهنة رفع المستندات

بعد ذلك يتم إرسال صور واضحة للمستندات المطلوبة مثل الهوية الشخصية، إثبات السكن، وصورة شخصية تأكيد البيانات

ثم يتم مراجعة البيانات، يتلقى العميل رسالة تأكيد بفتح الحساب وتفاصيله الأساسية

أرقام الاتصال الرسمية مع بنك الخرطوم

إليك قائمة بأرقام ووسائل التواصل الرسمية مع بنك الخرطوم داخل السودان وخارجه:

أرقام الاتصال المباشر من داخل السودان 1913 (خدمة العملاء “مباشر” – متاحة على مدار الساعة) 0156661000 (رقم مباشر إضافي) من خارج السودان +249 187 040 600 +249 156 661 000 التواصل عبر واتساب رقم واتساب الرسمي: +249 116 001 913 يمكنك استخدام هذا الرقم لفتح حساب جديد أو الاستفسار عن الخدمات المصرفية

البريد الإلكتروني [email protected] للاستفسارات العامة، تقديم الشكاوى، أو طلبات الدعم الفني الموقع الإلكتروني www.bankofkhartoum.com يحتوي على معلومات شاملة حول المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية ساعات العمل الفروع: من الأحد إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.