خطوات سحب استدعاء بكالوريا الجزائر 2025 عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني “هنـــــــا”

زادت عمليات البحث خلال ساعات عن استدعاء بكالوريا الجزائر ومواعيد السحب حيث كشفت وزارة التعليم الجزائرية طريقة التسجيل في استدعاء البكالوريا بشكل إلكتروني من أجل التسهيل على الطلاب وتوفير الوقت والجهد لهم بدلا من الذهاب إلى مقر الجامعات، وقد يعتبر امتحان البكالوريا من أهم الامتحانات التي يخوضها طلاب الجزائر في حياتهم.

استدعاء بكالوريا الجزائر 2025

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل استدعاء البكالوريا هذا العام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وهذه الخطوات تكون كالاتي

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تحديد الولاية التابع لها الطالب من الخيارات المتاحة.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

اختار كلمة فئة المترشحين من الخيارات الظاهرة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

يمكن في هذه الخطوة طباعة الاستمارة الخاصة باستدعاء البكالوريا هذا العام.

يمكن الاحتفاظ بالاستمارة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في استدعاء البكالوريا

للتسجيل في استدعاء البكالوريا هذا العام لجميع الطلاب والطالبات فيلزم توافر الأوراق والمستندات المطلوبة الآتية

لابد من توافر بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول.

يلزم توافر صورتان من استمارة الترشيح الإلكترونية.

يشترط تقديم شهادة صحية معتمدة.

لابد من توافر شهادة إقامة توضح محل إقامة المتقدم.

الشروط المطلوبة للتسجيل في استدعاء البكالوريا

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل التسجيل في استدعاء البكالوريا هذا العام وهذه الشروط هي