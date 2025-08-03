خطوات تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على نايل وعرب سات 2025 .. اسمع احلى الأغاني مع لولو

استمتع الان بالحصول على تردد قناة وناسة للاطفال والتي تعتبر واحدة من القنوات المتخصصة فى تقديم العديد من الاغاني المختلفة لجميع الأطفال الكبار والصغار، كما انها ايضا متميزة فى عرض القصص القصيرة التي تساعد فى زيادة الوعي والادراك بشكل كبير لجميع المشاهدين، كما يوجد العديد من الخطوات التي تساعد فى تنزيلها على التلفاز,

تردد قناة وناسة

يمكنكم الأن الأستمتاع بكل سهولة على تردد قناة وناسة والحصول على أكفئ واهم الخطوات المتميزة التي من خلالها يمكنكم مشاهدة القناة على مدار 24 ساعة، كما ايضا تشمل القناة العديد من الخطوات المختلفة التي يمكن بها التعرف على جميع المعلومات الجديدة التي يتم عرضها على قناة وناسة المخصصة فى مجال الاطفال، وقد تشمل القناة الآتي وهي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11453.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايلسات.

معامل الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تثبيت القناة على التلفاز

قد يمكن الان لجميع المشاهدين الحصول على اهم خطوات تثبيت القناة على التلفاز، وعدم انقطاعها او توقف البث الخاص بها على الأطلاق، كما يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة، من خلال تنزيلها على التلفاز، والتي قد تشمل فى الآتي وهي: