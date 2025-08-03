خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها الآن”

استمتع الآن وحصريًا فى الحصول على قناة ناشيونال جيوغرافيك HD، والتي تعتبر واحدة من القنوات الهامة فى مجال البرامج العالمية، كما ايضا تتميز القناة بتقديم ادق التفاصيل المختلفة حول كل من الحياة البحرية والحياة الطبيعية وايضا الحياة البرية، وقد يتم تقديم العديد من التفاصيل المختلفة والدقيقية فقط من خلال القناة والحصول على اهم خطوات تنزيلها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

احصل الأن على قناة ناشيونال جيوغرافيك HD، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الاطلاق والتي قد تفيد جميع المشاهدين باستمرار، وذلك لان القناة قد تشمل مجموعة كبيرة من المزايا المختلفة والتي قد لا تتوافر فى اي قناة اخري على الأطلاق، ومن اهم البيانات التي قد تشملها القناة فى التردد الخاص بها هي الآتي:

يكون تردد القناة هو 11346

ومعدل الترميز هو 27500

واتجاه الاستقطاب هو أفقي.

يكون القمر الصناعي هو نايل سات.

واخيرا معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون التردد هو 11845

ومعدل الترميز هو

ومعامل التصويب الخطأ هو 3/4.

والقمر الصناعي الخاص به هو العرب سات.

كيفية تنزيل القناة على جهاز الأستقبال

قد يمكنكم الان بكل سهولة الحصول على أهم الخطوات البسيطة التي يمكنكم من خلالها، الاستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم الحصول على تنفيذ الخطوات بدون الحاجة الى الدعم الفني او المختصين وقد تشمل الخطوات فى الآتي وهي: