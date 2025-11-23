خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل وعرب سات 2025

أحصل الان على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، والأستمتاع بالعديد من البرامج المختلفة والمتميزة التي يتم عرضها على التلفاز، وكما تتميز القناة بأنها مجانية تمامًا ولا تحتاج الى الاشتراك المالي او الدفع السنوي، كما تشمل القناة ايضا العديد من البرامج المختلفة التي يمكنكم الحصول عليها بدون توقف أو انقطاع على الأطلاق.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

أستمتع الأن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة والعالمية الأمريكية، التي يمكنكم الأستمتاع بها من خلال العديد من البرامج المختلفة والتي يمكن مشاهدتها على مدار 24 ساعة، كما تتميز القناة بأهم البيانات التي تشملها والتي تساعد في تنزيل القناة من خلالها وهي:

تردد القناة: 11336.

القمر الصناعي: عربسات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 6/5.

خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

أحصل الان على أهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز، والأستمتاع بها على مدار 24 ساعة، بدون أنقطاع او توقف على الاطلاق، كما يمكنكم الحصول على أهم الخطوات التي تساعد في تنفيذها بدون توقف أو انقطاع والتي تفيد كافة المشاهدين، وتتمثل الخطوات في الآتي وهي: