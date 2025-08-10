خطوات تثبيت تردد قناة ثمانية على القمر الصناعي نايل وعرب سات لمتابعة دوري روشن 2025

يبحث الكثير من المواطنين من محبي الرياضة وكرة القدم عن تردد قناة ثمانية حيث تعد هذه القناة من القنوات العربية الحديثة التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين القنوات الإخبارية والثقافية بفضل محتواها المختلف وأسلوبها المبتكر في تقديم البرامج فهي قناة سعودية تهدف إلى إثراء المحتوى العربي عبر تقديم برامج حوارية وثائقية وتغطيات خاصة لمواضيع تهم المشاهد العربي وتركز القناة على طرح القضايا بأسلوب عميق وهادئ بعيد عن الإثارة الزائدة مما يجعلها محط اهتمام فئة كبيرة من المشاهدين الباحثين عن المعلومة الدقيقة والتحليل المتزن.

تردد قناة ثمانية

يمكن متابعة قناة ثمانية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد الجديد يكون 12399

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

مميزات قناة ثمانية