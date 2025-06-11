خطوات تثبيت تردد قناة بين سبورت الرياضية لمتابعة مباريات الدوري الأسباني 2025

تُعتبر قناة بين سبورت الرياضية واحدة من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي المتخصصة في عرض البطولات العالمية والمحلية بتغطية شاملة وبجودة عالية دون انقطاع على مدار الساعة، كما أنها تقدم مجموعة من الخدمات الفريدة التي تضعها في مقدمة قنوات البث الرياضي.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المباريات بشكل حصري والبطولات، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تردد القناة: 11013

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة بين سبورت الرياضية على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تردد ص: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة hd.

مميزات قناة بين سبورت الرياضية

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة بين سبورت الرياضية التي تضم تغطية شاملة للبطولات العالمية والمحلية، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: