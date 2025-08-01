خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة على نايل وعرب سات 2025

استمتع بكل سهولة في الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة على العرب سات، والتي تعتبر واحدة من أكبر القنوات التي تشمل مجموعة كبيرة من انواع المسلسلات المختلفة التي يتم عرضها على القناة بشكل متكامل ومتميز على الاطلاق ولا يتوافر فى اي قناة اخرى، وقد تشمل القناة خطوات بسيطة من اجل تنزيل القناة على التلفاز بكل سهولة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة

شاهد الان العديد من المسلسلات التركية والمسلسلات الكورية الحديثة التي يتم عرضها على القناة للمرة الأولي من خلال ترد وقد قناة الفجر الجزائرية الجديدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر واهم القنوات على الاطلاق، وقد يشمل التردد الخاص بالقناة فى الاتي وهو:

يكون القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية هو نايل سات.

يكون أحدث تردد لهذه القناة هو 12034.

يكون أيضا معدل الترميز هو 27500.

يكون اتجاه الاستقطاب لقناة الفجر الجزائرية هو عمودي.

وأخيرا معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

يكون تردد لهذه القناة هو 11034.

والقمر الصناعي يكون قمر عرب سات.

وأيضا يكون اتجاه الاستقطاب هو اتجاه عمودي.

ومعدل الترميز المناسب لقناة الفجر الجزائرية هو 27500.

ويكون معامل تصحيح الخطأ لقناة الفجر هو 3/4.

خطوات تنزيل القناة على الرسيفر

احصل الان على أهم خطوات تنزيل القناة على الرسيفر بدون الحاجة الي المختصين او الدعم الفني على الأطلاق، وقد يمكنكم الأستمتاع بالقناة من خلال هذه الخطوات الاتية وهي: