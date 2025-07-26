خطوات التقديم و الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025 .. سارع قبل نهاية الوقت

تم فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام لخريجي الثانوية العامة والازهرية وخريجي الجامعات من العام الماضي وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 من الشهر ويتم غلق باب التقديم في يوم 14 من أغسطس، كما يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل إتمام عملية القبول

الالتحاق بكلية الشرطة

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام ومنها ما يلي

لابد من أن يحمل المقدم الجنسية المصرية، من أبوين مصريين الجنسية عن غير طريق التجسس.

لابد من ألا يكون قد حمل هو أو من والديه أي جنسية أخرى.

أن يتمتع المتقدم أو المتقدمة بحسن السيرة والسلوك والسمعة.

من الضروري ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يشترط ألا يكون قد تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

يجب ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية.

يلزم اجتياز اختبار اللياقة والبدنية والنفسية

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور و160 سم بالنسبة للإناث.

اشتراط عدم الزواج للإناث.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

يلزم توافر عدة مستندات مطلوبة أثناء التقديم بكلية الشرطة هذا العام وهي