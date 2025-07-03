خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء بالاسم فقط “هنـــــــــــــا”

تزايدت عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لنهاية العام الدراسي في محافظة شمال سيناء، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المديرية تواصل جهودها من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة وبعدها سوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال ساعات قليلة مقبلة عبر المواقع الرسمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية شمال سيناء بالاسم فقط

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بنهاية العام الدراسي لمحافظة شمال سيناء بشكل إلكتروني من موقع بوابة التعليم الأساسية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الخاص بمحافظة شمال سيناء.

إدخال رقم الجلوس واسم الطالب في الحقل المخصص له.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

النقر على كلمة عرض النتيجة من أجل الحصول على الدرجات بالكامل في كل مادة من المواد الدراسية، فسوف يتم الإعلان عن النتيجة فور ظهورها واعتمادها في محافظة المنيا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظةشمال سيناء 2025

تم الإعلان عن الموعد المتوقع لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لنهاية العام الدراسي الحالي لعام 2025 في محافظة شمال سيناء، وهذا الموعد هو: