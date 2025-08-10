خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم الشهري للفرد والأسرة 1447

يمكن حساب دعم المواطن وتقدير قيمة الدعم الأسري بكل سهولة من خلال رابط حاسبة حساب المواطن، حيث يسمح للمواطن بإدخال التفاصيل العائلية المطلوبة في الصفحة الرئيسية للحاسبة وسيتم احتساب قيمة الدعم المالي المقدم لكل فرد، ويمكن تحديد حد الإعفاء من الاستنفاذ أي بداية التخفيض في الدعم المالي، وكذلك الحد الذي يمنع الشخص من استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

يمكنك حساب دعم المواطن وتقدير قيمة الدعم الأسري من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحاسبة حساب المواطن الجديدة لحساب قيمة الدعم.

كتابة البيانات المطلوبة في الآلة الحاسبة.

تحديد إذا كان هو رب الأسرة أو مستقلًا.

إدخال عدد الأشخاص المعالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عام فيما فوق وعدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

كتابة إجمالي دخل الشخص المستقل.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “حساب” ويتم ظهور نتائج العملية في صفحة جديدة.

اعتماد قيمة دعم حساب المواطن حسب الراتب

تعتمد قيمة دعم حساب المواطن على راتب الشخص المستفيد كما يلي: