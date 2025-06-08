خبر سار ل 50 ألف عراقي.. عيدية مصرف الرافدين صرف “عيديتك علينا” لمكافأة مستخدمي البطاقات الإلكترونية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي، أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق حملة جديدة تحت عنوان عيديتك علينا، تستهدف مكافأة العملاء الأكثر نشاط في استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية خلال موسم عيد الأضحى 2025، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المصرف لدعم وتشجيع ثقافة التعاملات المالية غير النقدية، وحدوث تطور والانتقال لأقتصاد رقمي أكثر كفاءة وأمان.

حملة عيديتك علينا

ووفقا لما أعلنه المصرف، فإن الحملة تشمل تقديم عيدية نقدية تقديرية لأكثر من 50,000 عميل.

وهم يكونوا من أصحاب البطاقات المصرفية الذين سجلوا أعلى معدلات استخدام خلال فترة العيد.

وهذا إذا كانت في عمليات التسوق أو السحب أو الدفع عبر نقاط البيع.

ويهدف هذا التكريم إلى تشجيع الطرق المالية الرقمية.

واعتبارها الخيار الاساسي في الحياة اليومية للمواطن العراقي، بدل من الاعتماد على النقد الورقي.

تفاصيل هامة عن حملة عيديتك علينا

تمثل هذه الحملة امتداد لرؤية مصرف الرافدين في تطوير البيئة المصرفية بالعراق.

وهذا من خلال تشجيع المواطنين على استخدام النظام المالي الرسمي واستخدام الوسائل الرقمية الموثوقة.

بما في ذلك البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.

وتؤكد الحملة على التزام المصرف بتعزيز الاستقرار المالي.

وتقليل الفجوة بين المواطنين والخدمات المصرفية الحديثة.

أهداف استراتيجية للحملة

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تخدم كل من العميل والاقتصاد الوطني، ومنها: