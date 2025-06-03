حقيقة تمديد تسجيل رياض الأطفال 1447| متى يبدأ التسجيل في الروضة الحكومية 1447؟

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء استقبال طلبات تسجيل رياض الأطفال 1447 إلكترونيًا، مؤكدة بأن عملية التسجيل مستمرة خلال مدة معينة وفقًا إلى مجموعة من الشروط والمعايير حتى يقبل الإبن في هذه المرحلة، ولابد من الإشارة بأن التسجيل الإلكتروني يتم من خلال نظام نور عبر حسابات أولياء الأمور المسجلة، وفي إطار هذا أطلقت الإدارة التعليمية في جميع المناطق حملات توعية مكثفة لأولياء الأمور تشجعهم على سرعة تسجيل أبنائهم في خدمة التسجيل الإلكتروني المتاحة لتسهيل عليهم الإجراءات والوقت والمجهود.

متى يبدأ التسجيل في الروضة الحكومية 1447؟

حددت وزارة التعليم موعد بداية التسجيل الإلكتروني لطلاب رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1447، مؤكدة بأن جميع الفئات المتاح لها التسجيل الإلكتروني في رياض الأطفال سوف يسمح لهم بالتقديم بداية من تاريخ 6 من أبريل 2025 حتى 3 من مايو 2025، ولابد من الإشارة بأن يتم تسجيل الطلبة في حالة عدم التسجيل الإلكتروني بنظام نور يكون بداية من تاريخ 2 يونيو، وفي نفس التاريخ والمدة المحددة يبدأ وينتهي التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي وبذلك لم يتم التمديد.

عمر التقديم لرياض الاطفال

كشفت وزارة التعليم عن الفئات العمرية المحق لها التسجيل في مستويات رياض الأطفال وفقًا لتاريخ الميلاد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2025/2026، مؤكدة بأن ذلك يتم على النحو التالي:

الفئة العمرية للقبول بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال تبدأ من مواليد 26/8/2021 حتى 25/8/2022.

الفئة العمرية للقبول بالمستوى الثاني لمرحلة رياض الأطفال للمواليد من عمر 26/8/2020 حتى عمر 25/8/2021.

الفئة العمرية للقبول بالمستوى الثالث لمرحلة رياض الأطفال تبدأ من مواليد 26/8/2019 حتى مواليد 25/8/2020.

ولابد من الاشارة بأن التسجيل متاح في مرحلة رياض الأطفال للطلبة الذين اكملوا عمر الثلاث أعوام ولم يبلغوا عمر الستة أعوام.

خطوات التقديم في مرحلة رياض الأطفال

أطلقت وزارة التعليم خدمة التسجيل الإلكتروني والتي تبدأ من 6 ابريل وتنتهي 3 مايو 2025 القادم من خلال موقع نفاذ، ويتم ذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات متمثلة فيما يلي: