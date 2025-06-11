جميع مباريات الدوري السعودية على تردد قناة ssc السعودية الجديد 2025 “هنـــــــــا”

قناة ssc السعودية تعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المباريات والبطولات الآسيوية والخليجية ودوري روشن السعودية، كما اصبحت متخصصة في نقل الدوريات السعودية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة ssc السعودية

يمكن ضبط قناة اس اس سي السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11523.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة ssc على عرب سات

لضبط قناة ssc الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المباريات والبطولات الحصرية، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تردد القناة 12418.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

كيفية ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط إشارة تردد قناة ssc السعودية الرياضية على جهاز الاستقبال، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: