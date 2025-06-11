جميع مباريات الدوري السعودية على تردد قناة ssc السعودية الجديد 2025 “هنـــــــــا”

قناة ssc السعودية تعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المباريات والبطولات الآسيوية والخليجية ودوري روشن السعودية، كما اصبحت متخصصة في نقل الدوريات السعودية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.
تردد قناة ssc السعودية
يمكن ضبط قناة اس اس سي السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق التردد التالي:
- تردد القناة 11523.
- معدل الترميز 27500.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة ssc على عرب سات
لضبط قناة ssc الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المباريات والبطولات الحصرية، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تردد القناة 12418.
- معدل الترميز 27500.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- جودة القناة hd.
كيفية ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال
يمكن ضبط إشارة تردد قناة ssc السعودية الرياضية على جهاز الاستقبال، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على قائمة الإعدادات من زر ريموت الكنترول الخاص بالشخص الذي يرغب في ضبط القناة أو النقر على كلمة ok.
- الذهاب إلى إعدادات القنوات.
- اختار كلمة التثبيت ثم كلمة التثبيت اليدوي، ثم كلمة تردد جديد.
- تحديد القمر الصناعي المراد ضبط التردد عليه سواء نايل سات أو عرب سات.
- إدخال كافة البيانات التي تخص القناة مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- الضغط على زر بحث بعد التحقق من البيانات ثم الانتظار بضع دقائق.
- النقر على كلمة حفظ وسوف يتم إضافة القناة ضمن القنوات الناقلة حتى تتمكن من الوصول إليها بكل سهولة.