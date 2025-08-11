جميع جولات الدوري المصري تعرض على تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات 2025

أستمتع الأن بالحصول على تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات، والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات المتميزة على الأطلاق، والتي قد تشمل العديد من المزايا التي قد لا تتوافر فى أي قناة أخرى على الاطلاق، كما يمكنكم الحصول على أهم الخطوات التي تساعد فى تنزيل القناة بدون الحاجة الى الأشتراك الشهري او الدفع المستمر لمشاهدة القناة.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات

أستمتع الان بالحصول على أهم المباريات الجديدة والتي قد يتم عرضها على الوطن العربي والخليجي على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم الحصول على العديد من المباريات الحصرية، والتي قد يتم عرضها على مدار 24 ساعة على مدار اليوم بدون انقطاع او توقف، وقد تتميز القناة فى الآتي وهي:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11861.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تثبيت قناة اون تايم سبورت

شاهد الأن العديد من أهم الحطوات المتميزة على الاطلاق فى تنزيل القناة بدون أنقطاع او توقف، وقد تتميز هذه الخطوات فى الآتي وقد تتميز فى الآتي وهي: