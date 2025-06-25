جميع المباريات التابعة لكأس العالم للأندية .. تردد قناة تايم سبورت 2025 على القمر الصناعي

استمتع الآن بالعديد من المباريات المختلفة التي يتم اذاعتها للمرة الأولي على التلفاز، بدون انقطاع او تشفير على الأطلاق وذلك على مدار اليوم بدون توقف، وقد يمكنكم الآن وبكل سهولة الحصول على افضل الخطوات التي من خلالها يمكن تنزيل القناة على التلفاز والأستمتاع بها على مدار اليوم، وقد يمكنكم ايضا مشاهدتها بجودة عالية.

تردد قناة تايم سبورت

احصل الآن على تردد قناة تايم سبورت، والتي تعتبر واحدة من أفضل وأهم القنوات المتميزة على الأطلاق والتي يمكن من خلالها مشاهدة العديد من المباريات المختلفة التي يبحث عنها العديد من المواطنين على مدار 24 ساعة، كما ايضا يمكنكم الحصول على القناة من خلال اهم البيانات التي تشمل التردد الخاص بها، وقد يشمل هذا التردد فى الآتي وهو:

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات.

يكون تردد قناة تايم سبورت هو 11861.

وأيضا معدل الترميز لقناة تايم هو 27500.

يصبح اتجاه الاستقطاب هو عمودي.

وبالإضافة أن معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو عرب سات.

يكون تردد القناة على عرب سات هو 12376.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون اتجاه الاستقطاب هو اتجاه أفقي.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

قد يمكن الآن وبكل سهولة الحصول على اهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز، والتي قد تشمل مجموعة بسيطة من الخطوات التي يمكن أن يتم فعلها بدون الحاجة الى المختصين أو الدعم الفني، وقد تشمل هذه الخطوات فى الأتي وهي: