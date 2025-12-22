جميع التفاصيل التي تتعلق بـ هاتف  Realme P4x المواصفات والاسعار المزايا والعيوب

قامت شركة ريلمي في الخارج بشكل رسمي بالكشف عن هاتفها الجديد ريلمي p4x بالسوق الهندي ويعتبر الهاتف الثالث ضمن سلسلة p4 ريلمي، وتأتي هذه السلسلة منافسة في الفئة المتوسطة ويقدم الهاتف الجديد بسعر يصل إلى 8500 جنيه.

هاتف Realme P4x

هناك العديد من المواصفات التي تخص هاتف Realme P4x الجديد ومن أشهرها ما يلي

يأتي الهاتف بوزن 208 جرام.

مقاوم للماء والأتربة والغبار بشهادة معتمدة.

مقاوم الكسر والصدمات.

خامات خارجية مصنوعة من البلاستيك القوي.

يدعم تركيب شريحتين اتصال من النوع نانو سيم.

طبقة حماية مقاومة للخدش على الشاشة.

معالج من النوع ميدياتيك القوي ثماني النواة.

نوع شاشة الهاتف هي الأمل اس دي مع كثافة بيكسلات وتصل نسبة السطوع الخاصة بالشاشة 1000 شمعة.

معدل تحديث الشاشة قد يصل إلى 144 هيرتز.

يأتي الهاتف بنسخة مختلفة منها 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام

دقة الكاميرا الأمامية والخلفية عالية.

يدعم مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب

السماعات الخارجية من النوع مونو.

يأتي الهاتف باللون الاخضر والوردي والفضي.

سعر هاتف Realme P4x

وصل سعر الهاتف نسخة 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام في السوق الهندي نحو الآتي